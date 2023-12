Xóchitl Gálvez reta a Claudia Sheinbaum durante su visita a Aguascalientes

Durante la visita de la aspirante a la presidencia por el Frente por México, Xóchitl Gálvez, esta retó a la precandidata por Morena, Claudia Sheinbaum, a pronunciarse sobre los resultados de la Prueba PISA, los cuales informaron el rezago educativo del país, además de manifestarse en torno a otros temas de la esfera pública.

“Yo reto a la señora candidata de Morena a que se pronuncie sobre el tema de la Prueba PISA, que diga algo, que no se quede callada, que no sea alcahueta de este gobierno mediocre. La invito a que diga algo sobre los hijos del presidente y sus negocios millonarios. La invito a que diga algo sobre lo que pasó en el Estado de México. No va a decir nada, porque el proyecto de ella es el silencio y la continuidad”.

Xóchitl Gálvez, precandidata a la presidencia