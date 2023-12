Santiago Taboada llama a crear certeza jurídica y reglas claras para los desarrolladores inmobiliarios en CDMX

El precandidato de Va X la Ciudad de México (PAN, PRI y PRD), Santiago Taboada, afirmó que es necesario crear una visión de futuro para los desarrolladores inmobiliarios con certeza jurídica y reglas claras que permitan el crecimiento del sector.

En una reunión con integrantes de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), sostuvo que el gobierno actual ha carecido de un plan concreto en la materia, lo que afecta directamente a la economía capitalina debido a que el sector representa uno de los detonantes económicos más importantes en la capital. En ese sentido, mencionó que la reactivación económica podría ser mucho más fácil si se agilizaran los trámites al sector inmobiliario, dentro del marco de la ley y con reglas claras.

El precandidato indicó que las obras de mitigación no las deben de hacer los desarrolladores inmobiliarios, sino el gobierno.

Taboada Cortina aseguró que la Secretaría del Medio Ambiente y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México no deberían tener ninguna mesa con los desarrolladores, ya que, ejemplificó, los planos de la red de drenaje y agua potable los tiene la ciudad y, lamentablemente, muchas obras de mitigación se repiten donde ya había estado mitigado, por lo que señaló la importancia etiquetar el recurso para que realmente se vaya, dijo, a obras en materia de medio ambiente, como drenaje y agua potable.

Asimismo, abundó que gran parte de los millones de pesos, en términos de medidas de mitigación, se pudieron haber utilizado para fondear el metro o en algún proyecto de vivienda.

“Yo por eso hablo de emparejar la cancha, a mí me da mucho coraje ver lo que estoy viendo en la ciudad. Hay colonias a tres cuadras de periférico oriente que no tienen drenaje, no me lo cuentan, hace dos semanas estuve ahí”, aseveró.