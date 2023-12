Santiago Taboada: “Son demasiados años con los mismos frentes y no nos podemos conformar"

El precandidato de Va por la Ciudad de México, Santiago Taboada, afirmó que la capital del país necesita un cambio radical para poder crecer de manera equitativa, por lo que pidió a la población una oportunidad para demostrar su experiencia en la gobernanza y, con ello, promover la igualdad de derechos en toda la ciudad.

Frente a militantes de la alcaldía Tlalpan, el aspirante indicó que ha recibido muchas críticas por visitar Iztapalapa de manera constante, no obstante, aclaró que no dejará de ir, debido a que es una de las alcaldías que más ayuda necesita.

“Llevo más de siete reuniones en Iztapalapa y las cosas cada vez están peor. Yo no quiero eso en la ciudad, la gente no puede vivir las condiciones que han dejado hoy los gobiernos de Morena en muchas partes. (…) Son demasiados años con los mismos frentes y no nos podemos conformar”, señaló.

FOTO: Especial

En ese sentido, el exalcalde de Benito Juárez afirmó que las demarcaciones son un reflejo del gobierno en turno y puso como ejemplo la disminución de delitos que hubo en la alcaldía que administró.

“Cuando llegué a Benito Juárez, hace seis años, no era la alcaldía más segura de la ciudad, pero nos pusimos a trabajar porque creo que la seguridad es lo que uno más añora”

Reiteró también estar a favor de los programas sociales, por lo que descartó eliminarlos en caso de llegar a la jefatura de gobierno y afirmó que es necesario complementar dicha estrategia con la apertura de estancias infantiles, medicinas gratuitas para los adultos mayores y la reapertura de las instancias infantiles.

FOTO: Especial

Ante ello, solicitó el apoyo de los ciudadanos para ganar en los siguientes comicios. Además, mostró su respaldo a la reelección de Alfa González como alcaldesa de Tlalpan. “Nos quedan seis meses para ganar esta ciudad y yo les quiero pedir que no tengan duda de vamos a ganar esta ciudad”, afirmó.

