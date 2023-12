Morena rechaza resolución del Tribunal Electoral de la CDMX sobre licencia de Santiago Taboada

El grupo parlamentario de Morena en el Congreso capitalino admitió su descontento luego de que el Tribunal Electoral de la Ciudad de México aprobara la licencia definitiva de Santiago Taboada como alcalde de Benito Juárez.

A través de un comunicado signado por los morenistas, la bancada advirtió que en los próximos días interpondrán un juicio electoral ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al considerar que el organismo excedió sus facultades al aprobar la solicitud.

Morena admitió su descontento ante la decisión del Tribunal

FOTO: Especial

Rechazan resolución del Tribunal Electoral de la CDMX

“Rechazamos la actitud errónea e invasiva del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, pues está excediendo sus facultades y su decisión es inconstitucional, ya que la resolución configura una intromisión ilegal a las competencias y procedimientos de la Función Legislativa de la capital”, señala la misiva.

Lo anterior debido a que la aprobación de licencias de los titulares de las alcaldías debe de estar a cargo del Congreso.

Es así que el próximo martes 5 de diciembre, los diputados se comprometieron a retomar el caso en la sesión para darle un seguimiento legal y puntual.

“El alcalde Taboada, efectivamente, solicitó en tiempo y forma su licencia definitiva con efectos a partir del día 2 de diciembre del presente y la misma será sometida a la consideración del pleno el día 5 de diciembre, con efectos a partir del día solicitado”, señalaron.

Reiteraron que el Congreso de la Ciudad de México no incurrió en ninguna omisión para resolver sobre la solicitud de licencia definitiva de Santiago Taboada para separarse del cargo, pues no existe ningún plazo legal para ejercer la facultad de aprobar dicha licencia.

Asimismo, afirmaron que la razón por la que no se ha aprobado la licencia es porque no ha sesionado el pleno del Congreso y, por lo tanto, no se ha puesto a su consideración dicho asunto.

En su mensaje, aprovecharon para aclarar que la bancada ha actuado con responsabilidad y dentro del marco de la ley, por lo que acusaron a los panistas de manejarse con irresponsabilidad.

“El panismo está actuando de manera irresponsable, generando ingobernabilidad en la ciudad y en la alcaldía Benito Juárez; pues al provocar una resolución inconstitucional, están creando una situación de incertidumbre jurídica sobre el procedimiento legislativo para designar a un sustituto”, sostuvieron.