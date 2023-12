El Congreso de la CDMX le da a Santiago Taboada la licencia definitiva de la alcaldía Benito Juárez

La licencia definitiva de Santiago Taboada a la alcaldía Benito Juárez fue aprobada por el Congreso de la Ciudad de México la mañana de este martes 5 de diciembre. Con esto, el político podrá continuar con su ruta rumbo a la elección de la jefatura de Gobierno en la capital rumbo a 2024.

El funcionario solicitó el cumplimiento del Artículo 66 de la Ley Orgánica de de Alcaldías de la CDMX para poder separarse de su cargo a fin de poder dedicarse por entero a la difusión de su plataforma electoral a fin de ser seleccionados como el abanderado de la coalición Va por la Ciudad de México, conformada por el PRI, el PAN y el PRD.

El panista solicitó dejar su papel como líder local el pasado 2 de diciembre.

La licencia de Santiago Taboada surte efecto desde el 2 de diciembre

Esto fue celebrado por los legisladores de la oposición al grito de “jefe de Gobierno, jefe de Gobierno”. Taboada Cortina envió su solicitud de licencia para ser aprobada el jueves pasado, pero no hubo sesión por el vacío que hizo Morena. No obstante, hasta hoy se avaló esta licencia que surtió efectos legales a partir del 2 de diciembre.

El panista presentó la semana pasada un juicio para la protección de sus derechos político-electorales ante el Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX) debido a que no se le había aprobado su licencia en el Congreso y corría el riesgo de ser inelegible para la jefatura de Gobierno.

El Congreso avaló la retirada del político de la alcaldía. FOTO: Congreso CDMX

El Tribunal le dio la razón al panista

El organismo autónomo resolvió un después otorgarle la licencia definitiva a Taboada, por lo que Morena interpuso un juicio ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y busca una controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por esta supuesta invasión de competencias.

Tras la resolución del Tribunal, Taboada agradeció a las autoridades judiciales y aseguró que su permanencia en la contienda es más firme que en cualquier otro momento.

“¡A Morena se le aguó la fiesta! Quisieron sacarme de la contienda a la mala, pero hoy el Tribunal Electoral de la Ciudad de México confirma que puedo contender. Por eso a los del partido del espionaje les molesta la autonomía de las instituciones. Le agradezco al Tribunal su profesionalismo y agilidad”, fue el mensaje que escribió a través de su cuenta de X.

La lucha por la CDMX sería entre Santiago Taboada y Clara Brugada

Los dos bandos con mayor representación en la CDMX ya tienen sus perfiles virtualmente definidos. FOTO: Archivo.

Esta decisión le da rienda suelta al panista para continuar en el proceso interno que lo llevaría a los comicios de 2024. Hace algunas semanas, la oposición nombró a Taboada como el precandidato único de la coalición PRI, PAN, PRD.

Por su parte, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) decidió enviar a Clara Brugada como su abanderada a este proceso de la contienda electoral, después de su proceso interno.

Esto llevaría a ambos políticos a ser los participantes virtuales en las elecciones del 2 de junio del próximo año en la capital. Aún falta la definición del representante de Movimiento Ciudadano, quien no ha dado a conocer quién será el encargado de hacer frente a la derecha y a la izquierda en la CDMX.

El Congreso de la CDMX aprueba presentar controversia constitucional

El pleno del Congreso de la Ciudad de México interponer una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra de la resolución del Tribunal Electoral de la capital respecto a la aprobación de la licencia definitiva de Santiago Taboada Cortina, alcalde de Benito Juárez. Esta acción jurídica deberá ser interpuesta por la presidenta de la Mesa Directiva y panista, Gabriela Salido; esto fue aprobado con 32 votos a favor de Morena, PT y Partido Verde; 19 en contra del PAN, PRD y PRI, además de la abstención de Salido Magos.

Taboada Cortina presentó, el pasado jueves 30 de noviembre, un juicio para la protección de sus derechos político-electorales ante el órgano autónomo mencionado, debido a que no se le había aprobado su licencia definitiva a su cargo en el Congreso y corría el riesgo de ser inelegible para la Jefatura de Gobierno. Por lo que, el TECDMX resolvió un día después otorgarle la licencia definitiva a Taboada; lo que de acuerdo a Morena esto es “inconstitucional”, puesto que este órgano “no tiene facultades para otorgar licencias, ya que se trata de una facultad exclusiva del Poder Legislativo de la capital”.

Buscarían anular esta medida. FOTO: Cuartoscuro.

“En ningún momento se actualizó alguna omisión por parte de este Congreso, dado que dicha solicitud sí fue listada en los asuntos a tratar para la sesión ordinaria del 30 de noviembre, sin embargo, no existió el quórum para sesionar en la Conferencia para la Dirección de los Trabajos Legislativos y, por lo tanto, no se aprobó el orden del día para dicha sesión, en la cual se hubiera aprobado la licencia”, detallaron los morenistas. Al hacer uso de voz, el diputado del PAN, Aníbal Cáñez dejó en claro que el Tribunal subsanó una omisión del órgano legislativo, y dijo que es facultad exclusiva de la presidencia encabezada por Salido Magos si se presenta o no la controversia, “y no debe someterse a votación de nadie”.

Por su parte, el coordinador de la Asociación Parlamentaria Izquierda Liberal, Jorge Gaviño Ambriz aclaró que está de acuerdo a que se le otorgue la licencia al alcalde de Benito Juárez para que contienda por la jefatura de Gobierno, sin embargo, acotó que no se puede permitir la intromisión en la que incurrió el TECDMX, al otorgar la licencia definitiva, pues, es el Congreso de la Ciudad de México, la institución encargada de dar trámite a esa petición.

El Tribunal le dio la razón al alcalde con licencia definitiva de Benito Juarez. FOTO: Gob BJ

“No podemos permitir que el Tribunal Electoral de la Ciudad de México se arrogue facultades que no le corresponden”, señaló.

Mientras que, la priísta Tania Larios reprochó que Morena someta a votación atribuciones exclusivas de la mesa directiva, incluso, dijo que para ello ha hecho uso de “chantajes y amenazas”, las cuales dijo no deben tomarse con ligereza y si con mucha seriedad.

Finalmente dijo que pese a las presiones de Morena en contra de la oposición, “no nos van a someter porque ahora más que nunca estamos dispuestos a recuperar la Ciudad de México”.