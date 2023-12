Dante Delgado tras retiro de Samuel García: "Esto no ha terminado, vamos a ganar la presidencia"

Ante consejeros nacionales, el líder nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Dante Delgado Rannauro afirmó que no colgarán los tenis y definirá en los siguientes días al candidato presidencial para ganar la Presidencia de la República en 2024 y dejar al PRI y PAN "en un lejano tercer lugar".

"Que tiemble la vieja política, porque aquí hay proyecto, porque aquí hay proyecto de futuro, porque estamos en segundo lugar y seguiremos creciendo, porque no importa lo que hagan, no van a poder detener este movimiento de lo nuevo, que no se le olvida nadie lo nuevo, apenas comienza, vamos a ganar", expresó.