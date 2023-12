Alejandro Armenta: La tecnología es el camino al desarrollo económico para disminución de la pobreza en Puebla

Luego de recordar su origen mixteco, Alejandro Armenta, precandidato único a la gubernatura por la coalición integrada por Morena, PT, PVEM, Nueva Alianza Puebla y Fuerza por México, reiteró que se debe avanzar más rápido en disminuir la brecha de la desigualdad “nuestro líder máximo lo logró después de 60 años, ahora nos corresponde acelerar dándole valor agregado a nuestros productos porque México es un país rico, Puebla es un estado rico y la Mixteca es una región rica en recursos naturales que deben industrializarse como hacen las principales potencias del mundo”.

Detalló que los grandes países se llevan el oro, el litio “en centavos, regalado y nos regresan las computadoras, cámaras de video, el bromuro, medicinas, todo en dólares y eso no puede seguir pasando; dijeron que no había petróleo, que no podíamos hacer refinerías porque no había personal especializado, pero llegó nuestro líder máximo y les tapó la boca a esos hombres y mujeres sin patria, que ofendieron al Instituto Politécnico Nacional, al desconocer el talento de la comunidad científica de ingenieros, de investigadores de la UNAM, del ITAM y de todas las universidades tecnológicas, aquí si podemos desarrollar procesos innovadores, sólo necesitábamos un gobierno honesto que no se robara el dinero, que amara al pueblo”.

En este sentido, enfatizó que esas son razones suficientes, para “defender la Cuarta Transformación, hacerlo significa recuperar la patria para los mexicanos después de 60 años, después del milagro mexicano de la década de los 70´s, porque desde esa época no habíamos tenido un gobierno que disminuyera la desigualdad, por el contrario, dejaron que nuestra riqueza se la llevaran otros, había 31 concesiones de litio entregadas a Canadá, Australia, Inglaterra, Alemania, pero llegó nuestro líder máximo y dijo no más, por eso logramos su recuperación”.

Y precisamente en ese contexto, solicitó a Mía Paola tomar la protesta a los Comités de la Defensa de la 4T “tenemos que meterle goles a la corrupción, tenemos que lograr un home run contra la pobreza, por eso le pedí a Paola encabezar el acto protocolario, porque cuando a los jóvenes se les involucra en política, lo primero que les exigen es experiencia, pero aquí, en nuestra megacoalición, les damos oportunidades, porque son ellos quienes harán patria y lucharán por el Humanismo Mexicano que hoy enarbola la Doctora Claudia Sheinbaum, siguiendo el ejemplo del nuestro líder y esa bandera significa acabar con la pobreza”.

Finalmente refirió sentirse orgulloso y emocionado “porque nos va a tocar el momento estelar de tener, después de 200 años de independencia, a la primera mujer presidenta en Claudia Sheinbaum, a quien llevaremos al triunfo, porque somos una coalición que respeta a los maestros, a nuestros dirigentes estatales que aquí están, somos una coalición que respalda a los trabajadores, que respeta al medio ambiente y que entiende que es tiempo de las mujeres, por eso vamos con todos, con Morena, con el PT, con el Partido Verde, con Nueva Alianza Puebla y con Fuerza por México”.

En el evento, designó a Edith Cid Palacios como coordinadora distrital de la Mixteca y a Adán Pastén Sibaja, coordinador regional.

