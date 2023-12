Claudia Sheinbaum afirma que la próxima presidenta debería tener un avión de lujo

A través de su cuenta de "X", Claudia Sheinbaum, precandidata única de Morena a la presidencia de México, compartió que, tras realizar diversos viajes por la República Mexicana considera importante que la próxima presidenta del país cuente con un avión de lujo.

La ex mandataria capitalina (diciembre del 2018 a junio del 2023) señaló que este transporte debería de ser como de esos que no tenía ni Obama, refiriéndose al ex presidente de los Estados Unidos, Barak Obama. Posteriormente, la precandidata hizo una pausa en su mensaje para decir "Inocentes palomitas, se dejaron engañar".

Claudia Sheinbaum se unió a la celebración del "Día de los Inocentes" en México, el cual se conmemora cada 28 de diciembre y es aprovechado por las personas para jugar diversas bromas, así mismo diversos medios sacan noticias que no serían reales por ningún motivo.

Origen del Día de los Inocentes

El origen de este día se remonta a las escrituras bíblicas en las que se detalla cómo el rey Herodes I "El Grande" ordenó la matanza de todos los niños nacidos en Belén, Judea, menores de dos años, ya que se enteró que los tres reyes magos visitaron a Jesús, quien sería el rey de los judíos.

Los Reyes Magos son mencionados en el Evangelio de San Mateo. Foto: Archivo..

Posteriormente, en dicha fecha se celebraba la "fiesta de los locos” en Europa Medieval, la cual venía impulsada por el invierno boreal, tiempo ubicado entre el último mes de año y el primero del siguiente. Durante este periodo se suspendían las labores en el campo y las personas realizaban parodias de las convenciones sociales, por tal motivo, esta celebración se vio relacionada con las bromas.

En la actualidad diversas personas realizan bromas dentro de sus redes sociales, tal como lo hizo Claudia Sheinbaum, quien aclaró que todo se trataba de una broma para sus seguidores y reafirmó su compromiso por continuar con el modelo de austeridad republicana.