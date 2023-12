Claudia Sheinbaum pide a los jóvenes asumir la lucha por la justicia en México

"Asuman la lucha de lo que significa la justicia", fue la petición que le hizo a los jóvenes la precandidata única a la presidencia de la República por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum Pardo. En un encuentro con integrantes de este sector poblacional en el Museo de la Ciudad de Bécal, Campeche, la morenista aseguró que no puede haber justicia si no hay fraternidad.

“Significa que ustedes jóvenes mexicanos y mexicanas asuman la lucha de lo que significa la justicia en nuestro país. Y la justicia tiene un nombre, que es el humanismo, porque no puede haber justicia si no hay fraternidad, si no hay amor por los demás”, sostuvo en el evento donde estuvo acompañada por la Gobernadora Layda Sansores.

También les enfatizó que tienen en sus manos el presente y futuro del país. “En esta revolución pacífica que inició en el 2018 el presidente López Obrador, las y los jóvenes tienen la palabra, tienen la voz y tienen en sus manos el presente y el futuro del país’”, señaló.

Sheinbaum hizo un llamado a fortalecer las bases de la 4T para lograr conquistar la lucha que se aproxima el siguiente año, en la cual las y los jóvenes deberán de tomar un rol protagónico.

“Cambió el valor de la política, frente a ese individualismo rampante que privó durante todo el periodo neoliberal, en donde la visión era salir adelante y no importa a quién pises, sal adelante y no importa bajo qué circunstancias. Frente a eso puso en el centro el humanismo, ese humanismo mexicano que se basa en la fraternidad y el amor como esencia de la política, es lo que las y los jóvenes tienen que recuperar, reconocer y echar para adelante”, aseguró.

Durante el encuentro las y los jóvenes presentes destacaron la trayectoria de la aspirante morenista. ’’Los jóvenes de Campeche y de todo el Camino Real somos conscientes que solo hay dos caminos: el primero representa al pasado, al abandono, al empobrecimiento, al olvido de nuestro sector juvenil. Y el segundo camino, que es el de la transformación de la fe, del futuro, de la esperanza de las juventudes’’, aseveró Hiram Dzib, joven psicólogo y educador comunitario de 28 años.

También solicitaron que en la continuidad de la Cuarta Transformación, los sueños de los jóvenes sean parte fundamental. Más tarde, Claudia Sheinbaum tendrá un mitin en Champotón, Campeche.

