¿Cuáles son los partidos que deberán pagar millones de pesos al INE por irregularidades durante precampañas?

El Instituto Nacional Electoral (INE) avaló sanciones por 95.5 millones de pesos en contra de seis partidos políticos por irregularidades cometidas en los procesos internos conocidos como las precampañas para elegir a sus precandidatos presidenciales.

Te puede interesar:

Caos en TEPJF; magistrados desmienten a presidente sobre solicitud de renuncia

El INAI prevé pedir la intervención de la SCJN para lograr el nombramiento de comisionados

Morena forma parte de los partidos sancionados

FOTO: Especial

Morena y oposición deberán pagar sanción millonaria por irregularidades durante la precampaña

Por partido de esta coalición a Morena le corresponde una sanción de 75 millones 996 mil pesos; al PT, un millón 266 mil 520 pesos y al PVEM, 8 millones 540 mil 354 pesos.

En tanto Fuerza y Corazón por México pagará en multas la cantidad de nueve millones 673 mil 757 pesos en conjunto. Por partido será: PAN: 6 millones 861 mil 776 pesos; para el PRI se aplica un millón 643 mil 290 y al PRD, un millón 168 mil 690 pesos

Entre las irregularidades que señala la Comisión de Fiscalización del INE en un expediente de cerca de 900 hojas, están que el Informe de Ingresos y Gastos de los partidos difiere con la relación detallada de los registros contables de los ingresos y gastos.

Dania Ravel, consejera electoral, comentó que el total de ingresos reportados por los partidos ascendieron a 85.9 millones de pesos, y los vinculó directamente a las personas inscritas a estos procesos a 26.2 millones de pesos, siendo Morena el partido con mayor número de irregularidades.

Morena deberá pagar una sanción de 75 millones 996 mil pesos

“Los egresos son coincidentes con los ingresos reportados; las sanciones impuestas ascienden a 95.5 millones de pesos, de las cuales el 89.9 por ciento se concentraron en el proceso político de los partidos MORENA, el Partido del Trabajo y el Partido Verde; y el 10.1 por ciento en el proceso políticos del PAN, PRI y PRD. Es de destacar que el 79.6 por ciento del total de las sanciones están concentradas en MORENA, que fue el partido que cometió más irregularidades”, apuntó.

INE sostiene que hay certeza jurídica en las sanciones

La consejera Norma Irene de la Cruz comentó que será la autoridad jurisdiccional a la que le corresponda calificar si encuadran en conductas que pudieran considerarse ilegales o que bien benefician a quienes hoy se encuentran en precampaña, aunque garantizó que hay certeza jurídica en la actuación del INE.

“En el Instituto se actuó conforme al marco normativo especial que emitimos por orden judicial, el resultado es el que nos presentan y que en términos generales las conductas más sancionadas son, sorpresa, sorpresa, egreso no reportado que representa el 85 por ciento del total de sanciones; el egreso no comprobado es el cinco por ciento de las acciones y gastos que no se vinculan con el proceso representan el 4.8 por ciento del total de sanciones”, comentó.

En el documento se señala que, no se muestran gastos realizados en publicidad y propaganda y se omitió presentar comprobantes de egreso generado por banderas, carpas, delantales, edición de imagen, edición y producción de video, equipo de grabación o equipos de sonido.

Otros gastos que se omitió reportar son en escritorios, grupos de animación, lonas, mantas, mesas, micrófonos, página web, pantallas, pedestales, playeras, pódium, renta de inmuebles, ring de lucha, seguridad privada, servicios de alimentación, sillas, sillones, stand, tapete de aserrín, templetes y vinilonas.

edg