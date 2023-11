Aspirantes de “Va x la CDMX” confían en dirigentes para designar a los mejores candidatos en las alcaldías

Aspirantes de la alianza “Va X la CDMX” a diversas alcaldías de la capital confiaron en que las dirigencias nacionales y estatales del PAN-PRI-PRD, designarán a los mejores candidatos, que abonen fuerza y les otorguen el triunfo en las elecciones del 2024. Tal es el caso de la diputada del PRI en el Congreso capitalino y aspirante a ser alcaldesa de Cuauhtémoc, Silvia Sánchez Barrios, quien dijo que si los dirigentes se equivocan la capital del país puede quede en “manos del oficialismo”.

Por ello, durante su segundo informe de labores en el Auditorio Plutarco Elías Calles de la sede del PRI nacional, Sánchez Barrios dijo que “me declaro lista para darle una nueva cara a la Cuauhtémoc”, pues es necesario construir una demarcación donde se privilegie el respeto a los derechos humanos.

Silvia Sánchez busca ser alcaldesa de Cuauhtémoc. Foto: Cortesía

Reconoció que “nos hemos esforzado por trabajar en el territorio y fortalecer la presencia de los tres colores, tenemos la confianza y el apoyo de la ciudadanía”, no obstante, “ésta se puede perder en caso de abanderar una equivocación”.

Si bien apuntó que no aprueba el trabajo realizado por Sandra Cuevas, quien emana de estos partidos, la legisladora refirió que no piensa dividir, al contrario busca sumar esfuerzos y mantener la unidad.

“En sus manos (los dirigentes) tienen la opción de elegir el camino correcto o desperdiciar la oportunidad que tenemos de conservar esta alcaldía. Vengo a sumar no a dividir, a conciliar no a pelear, a fortalecer la unidad del Frente y a decirles que cumpliremos con la ciudadanía y pondremos a la Cuauhtémoc a la vanguardia”, resaltó.

Finalmente manifestó que espera ser considerada pues la Cuauhtémoc, “será una alcaldía donde no exista la discriminación y donde siempre se privilegie la inclusión, una administración de puertas abiertas, en las que todas y todos se vean reflejados”. “Fuera la corrupción y bienvenido el buen gobierno; una administración con la que se pueda dialogar, sumar construir, en la que hayan puentes de comunicación, ¡no más imposiciones ni atropellos vulgares!”, concluyó.