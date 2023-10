Pablo Lemus: el empresario que entró a la política por casualidad, pero ahora no quiere irse sin ser gobernador de Jalisco

Pablo Lemus, presidente municipal de Guadalajara, tuvo una conversación con Blanca Becerril, en la que aseguró que nunca ha militado en ningún partido político, ni busca hacerlo en el futuro. Pese a ser uno de los rostros más reconocibles de Movimiento Ciudadano en Jalisco, el también comunicador indicó que su incursión en la política desde un inicio ha tenido un rostro ciudadano.

El empresario que no tenía intención de entrar en la política

Recordó que fue en 2014 cuando inició su camino en la función pública gracias a Enrique Alfaro, quien en 2014 lo invitó a formar parte de una candidatura civil para el partido naranja. En ese entonces la experiencia más cercana a la administración para Lemus había sido su labor como empresario y como titular de la Coparmex a nivel local.

Ese esfuerzo, dijo, llevó a que el ahora gobernador de Jalisco se convirtiera en el presidente municipal de Guadalajara y él en el edil de Zapopan. Desde entonces, comentó se reeligió con el 89 por ciento de aprobación en la región. Al terminar su mandato pensó en retirarse de la política debido a que lo invitaron a buscar la coordinación de los diputados, puesto que no es de su agrado.

No obstante, cuando Ismael del Toro tuvo que renunciar a la reelección en Guadalajara, se dio el panorama para que é pudiera participar para convertirse en el edil de esta región gracias a una elección en la que ganó por 20 puntos.

Dijo esperar tener el respaldo de Dante Delgado, Enrique Alfaro y del partido. FOTO: El Heraldo Media Group.

Pablo Lemus, el alcalde que a gobernado por nueve años continuos

Pese a que su intención nunca fue entrar en la política, reconoce que estas invitaciones y casualidades lo han llevado a ser el único alcalde en la historia del país en haber gobernado durante nueve años ininterrumpidos en dos municipios diferentes.

Destacó entre las tres elecciones se ha llevado más de tres millones de votos en total. La experiencia, dijo, ha sido uno de los retos más importantes de su vida. Ahora, busca dar el siguiente paso.

Espera convertirse en el nuevo líder de la entidad. FOTO: Archivo.

Pablo Lemus lo dice abiertamente: "Quiero ser el próximo gobernador de Jalisco"

"No ando con estos rollos de "hay que ver y déjenme pensar y los tiempos que marque el partido", no, no, no, yo soy muy derechito en esas cosas", fueron las palabras con las que Lemus dio a conocer que está interesado en buscar la gubernatura de Jalisco para ser el sucesor de quien lo llevó a la política en primer lugar: Enrique Alfaro.

El empresario aseguró que está lista y preparado para buscar una candidatura para demostrarle a la población que puede ser el próximo líder local de la entidad.

Indicó que a su favor también juegan la experiencia, la edad, el haber liderado una de las zonas más relevantes de América Latina, la fuerza y la salud, por lo que lo único que pide es el respaldo de la ciudadanía.

Espera ser el nuevo gobernador de la entidad. FOTO: Archivo.

Dante Delgado ha sido un gran maestro

Sus perspectivas en el partido son buenas, debido a que tiene una buena relación con los liderazgos de Movimiento Ciudadano e inclusive considera a Dante Delgado como un gran maestro que lo ha apoyado en los momentos importantes de su administración.

"Un visionario de la política dentro de nuestro país".

En el caso de Enrique Alfaro, destacó, mantiene un lazo estrecho de amistad desde hace varios años, pese a que ambos han establecido dinámicas completamente diferentes para la ciudadanía.

Sigue leyendo:

Sergio GIl: Movimiento Ciudadano irá solo en Veracruz, respetará la ley electoral

Clemente Castañeda mantiene aspiraciones para contender por la gubernatura de Jalisco