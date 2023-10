Pablo Lemus pedirá licencia como alcalde de Guadalajara, va por la gubernatura de Jalisco

El alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro solicitará licencia para separarse del cargo e ir en busca de la candidatura de Movimiento Ciudadano al gobierno de Jalisco. La licencia será pedida la próxima semana, ya que la inscripción de precandidatos en Movimiento Ciudadano es el 30 de octubre, el registro ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana será el 3 de noviembre y las precampañas electorales iniciarán el 5 de noviembre.

“Estoy pensando solicitar licencia a mi cargo a finales de la próxima semana, para poder registrarme con libertad de horarios. Se está evaluando si puedo solicitar licencia para que tenga efectos al inicio de las precampañas el 5 de noviembre o si la licencia será solicitada ya con vigencia a partir del día de la sesión, es decir 26 o 27 de octubre”, comentó el edil.

Aunque no hay impedimento legal para que continuara en funciones hasta finalizar el año, Lemus opta por la licencia inmediata para poder recorrer todos los rincones de Jalisco. “Creo que por un compromiso ético no puedo estar haciendo precampaña al interior del estado, recibiendo un sueldo del Ayuntamiento de Guadalajara. Me parece que eso no es adecuado. Para poder recorrer con libertad todo el estado de Jalisco, solicitaré licencia al cargo”.

Al cuestionarle si solicitará protección durante la precampaña, enfatizó que la decisión corresponderá al gobierno del estado. “Yo no creo que seamos los candidatos quienes debamos solicitar seguridad, más bien el Estado deberá decidir”, abundó. La designación de quién será el alcalde sustituto queda en el pleno del ayuntamiento.

Pablo Lemus pedirá licencia la próxima semana

FOTO: Adriana Luna

SEGUIR LEYENDO:

Coordinadora Ciudadana de Jalisco decidirá al candidato a la gubernatura en Movimiento Ciudadano

Dante Delgado: "Movimiento Ciudadano es la única fuerza política que le puede ganar la Presidencia a Morena"

Enrique Alfaro y Dante Delgado hacen las paces