Dante hace estallar a Alfaro

El tono más o menos amable de la ruptura en Movimiento Ciudadano con que habían llevado el capítulo Dante Delgado y Enrique Alfaro se acabó ayer después de la carta escrita por el líder nacional del partido para la opinión pública sobre el papel y rumbo del partido naranja en la contienda presidencial de 2024.

Estalló el gobernador de Jalisco diciendo que su exdirigente está fuera de sí y que ojalá recupere la sensatez. Sabemos que fueron dos puntos de 10, principalmente, de la carta, que se adelantó en esta columna, los que reventaron al mandatario y con los que dejó ver el nivel del pleito que trataron de ocultar todas estas semanas, diciendo que en los partidos políticos siempre hay diferencia de opiniones.

Se trata de uno donde Dante dice que: “Movimiento Ciudadano no va a traicionar a México. No vamos a traicionar nuestros principios. No vamos a traicionar nuestra palabra. No existe una sola razón para sumarnos a una alianza de impresentables y condenada al fracaso (punto que Alfaro defendió a capa y espada hasta la última reunión). Nuestro Movimiento fue parte de esa lucha y logró derrotar a la vieja política en Jalisco, Nuevo León y Campeche; traerlos de regreso, sería traicionar al país, traicionar a quienes han confiado en nosotros, traicionarnos nosotros mismos. Movimiento Ciudadano no convocó a los ciudadanos a cambiar la historia, para luego traicionarlos pidiéndoles que la repitan”.

Alfaro se puso el saco de traidor y fue rematado por Dante Delgado con otro punto del que elimina de la lista de figuras políticas ejemplares y con gran futuro los nombres de Enrique, de Clemente Castañeda y de Verónica Delgadillo.

Ambas partes saben que no hay retorno en la relación. El gobernador de Jalisco está fuera de Movimiento Ciudadano. Se ve difícil que a Alfaro le alcance para este 2024 con lo que le queda en la entidad. La carta deja ver que Pablo Lemus será el candidato de MC al ser nombrado por Dante como de su equipo generacional que rechaza al PRI y PAN.

UPPERCUT: Senadores de Morena están en pugna por la presidencia del Senado que dejará vacante el 1 de septiembre Alejandro Armenta para meterse de lleno en la pelea por la gubernatura de Puebla, además de que fue un pacto entre las corrientes internas dividir el año legislativo en dos periodos. Por un lado está César Cravioto, quien ayer rindió un informe legislativo donde tuvo de invitado de honor al secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch. Por el otro, vuelve a meterse en la contienda Maribel Villegas, quien se quedó a punto de ser presidenta, pues en eso apareció en su regreso legislativo Olga Sánchez Cordero, a quien como premio de consolación después de dejar Gobernación, le dieron la silla presidencial de la Cámara Alta. Es cuestión de horas para conocer al ganador o ganadora, pero los amarres internos le dan la preferencia a ella.

