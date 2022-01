Coalición “Va por Tamaulipas” presenta a Cesar Augusto Verastegui Ostos como candidato a gobernador

La Coalición PAN-PRI-PRD “Va por Tamaulipas” presentó a Cesar Augusto Verastegui Ostos, como el candidato al Gobierno del Estado para no retroceder y se avanzando en la realización de un proyecto de hacer de Tamaulipas un mejor lugar para vivir.

Los dirigentes nacionales de PAN, PRI, PRD, Marko Cortes, Alejandro Moreno Cárdenas y Jesús Zambrano coincidieron en señalar en que esta coalición no es para la sobrevivencia de los partidos, sino para la realización de un proyecto llamado Tamaulipas, en donde todos los ciudadanos en encuentren respuestas satisfactorias a sus demandas, y encuentren la oportunidad de seguir avanzando en tener mejores condiciones de vida.

Verastegui Ostos, agradeció el apoyo de los tres partidos políticos y externó su compromiso de empeñar todo su esfuerzo para sumar a este proyecto a todos los tamaulipecos (as), pues sin el concurso de todos no será posible hacerlo realidad.

Reiteró que escuchando la opinión, inquietudes, y aspiraciones es que habrá de diseñar un gobierno de coalición el cual pueda ofrecer trajes a la medida de los problemas de los problemas de cada quien.

Marko Cortes, dirigente del PAN, sostuvo que la alianza con PRI y PRD ha permitido frenar al Gobierno Federal en sus intentos de retroceder y aseguró que los tres partidos con Verastegui Ostos habrán de llevar a cabo una campaña propositiva no de descalificaciones y guerra sucia.

Foto: Especial

Hizo hincapié en que exigen al Gobierno Federal y a los Gobiernos Estatales y Municipales se mantengan al margen del proceso electoral no metan las manos, para que los ciudadanos decidan libremente.

Así insistió, Marko Cortes, en que con esta alianza se busca evitar el retroceso del país en el cual se encuentra empecinado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que solo ha provocado cada vez mayor deterioro.

A su vez el priista Alejandro Moreno mencionó que la coalición “Va por Tamaulipas” no por espacios, ni posiciones sino para la realización de un proyecto que es Tamaulipas en el cual se trata de consolidar los resultados que se han alcanzado y avanzar en la transformación para que los tamaulipecos puedan vivir mejor.

Subrayó que por encima de otros intereses está el interés de Tamaulipas y en ello hay el apoyo del PRI para Cesar Augusto Verastegui Ostos abandere el proyecto de la coalición PAN-PRI-PRD.

Por su parte, Jesús Zambrado, dirigente del PRD, sostuvo que esta alianza electoral es necesaria no para la sobrevivencia de los partidos sino para que los errores del gobierno de López Obrador no sigan causando más daño al país. Los tres partidos, con los ciudadanos y Verastegui Ostos llevarán a cabo una campaña propositiva y de respeto, por lo cual exigió al Gobierno Federal respete y no dañe a los órganos electorales.

El evento se efectuó en la explanada del recinto ferial en donde se reunieron cientos de militantes del PAN, PRI y PRD quienes manifestaron su apoyo a la candidatura de Cesar Augusto Verastegui Ostos.

dhfm

Seguir leyendo:

Por Ómicron, precampañas tienen actos discretos

Salen positivos 57 trabajadores de la salud en el sur de Tamaulipas

Demanda de pruebas COVID rebasa capacidad en laboratorios de Ciudad Victoria