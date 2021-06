Mayoría de atentados contra candidatos sin relación con proceso electoral: Sánchez Cordero

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero aseguró que la mayoría de los atentados y agresiones en contra de las candidatas y candidatos no tienen relación con el proceso electoral del próximo 6 de junio.

“Desde luego que toda agresión contra los candidatos, no importa de qué partido, es una vulneración a la gobernabilidad democrática. Los hechos que han ocurrido, afectando a candidatos de todos los partidos, en la enorme mayoría de los casos no tienen relación con el proceso electoral”, afirmó.

En la reunión virtual con titulares de los institutos electorales de las entidades federativas, la responsable de la política interior señaló que hay condiciones para que la jornada electoral del domingo se realice en paz y tranquilidad en todo el país.

“Los problemas que enfrentamos son, así puedo afirmarlo, hechos o incidentes focalizados, que afectan muy pocos municipios y muy pocas casillas electorales. En ningún caso esos hechos o incidentes ponen en riesgo la validez de una elección distrital o en un estado. Los casos en que se podría afectar una elección municipal son contados. Creo que sobran dedos de las manos para dar cuenta de ellos”, indicó.

Conflictos son alentados por otras causas

Sánchez Cordero reconoció que durante el actual proceso electoral se registraron conflictos, hechos e incidentes de tres tipos: por grupos delictivos, pueblos originarios y organizaciones sociales.

“Primero, conflictos producto de añejas demandas sociales, fundamentalmente en el medio rural y en comunidades originarias, por ejemplo, en Chiapas, Oaxaca, Nayarit y Michoacán. Segundo, hay organizaciones sindicales, campesinas, populares, estudiantiles, que utilizan la coyuntura electoral para presionar, en ocasiones de maneras violentas, por la satisfacción de sus demandas, que nada tiene que ver con las elecciones. Para no herir susceptibilidades, omito siglas. Ustedes saben a quienes me refiero. Y tercero, las acciones criminales, que afectan sobre todo el ámbito municipal. Por eso he dicho que el eslabón débil en la cadena de gobernabilidad está en algunos municipios”, explicó.

Han terminado las campañas electorales. Tenemos tres días de reflexión para ir a votar el domingo con libertad, tranquilidad y seguridad.

En la @SEGOB_mx trabajamos para la paz en democracia.

¡El domingo 6, vamos a votar! — Olga Sánchez Cordero (@M_OlgaSCordero) June 3, 2021

Por Paris Alejandro Salazar

BAR