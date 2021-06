AMLO no hablará de las elecciones para evitar multas, pero "México está en paz", afirma

El mandatario Andrés Manuel López Obrador aseguró que existen las condiciones para que se realice la jornada electoral del 6 de junio y que el país existe un entorno de paz y tranquilidad.

Durante la conferencia matutina de este miércoles 2 de junio, López Obrador, justificó que no se presentó informe sobre los casos de violencia político-electoral en contra de aspirantes a un puesto de elección popular, “por lo electoral, para no tratar el asunto" y evitar alguna multa, porque este miércoles concluye el periodo de campañas.

Agregó que en el país “hay gobernabilidad, no hay riesgos de inestabilidad, estamos enfrentando el flagelo de violencia todos los días, se puede hablar de paz y tranquilidad en el país, no es de buen gusto comparar con lo que está pasando en otros países que, por cierto, no se sabe nada”.

De acuerdo con Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el 1 de junio se registraron 57 homicidios en todo el país. El mayor número de homicidios se reportó en Michoacán, con 9; Guerrero y Chihuahua, con 8 y Jalisco con 7. Mientras que en 18 estados no hubo registros al respecto.

Cabe señalar que el promedio de enero a mayo se mantuvo en un rango de 76.7 a 79 homicidios al mes.

El político tabasqueño retomó dichos datos y dijo que es una manera objetiva de ver el tema y que no se magnifica el tema. “Antes se llamaba sensacionalismo, después le llamábamos amarillismo. 18 estados sin homicidios […] En todos lados, hay tranquilidad y hay paz. Hay zonas con alguna tensión”.

Otras de las pregunta que le presidente prefirió no contestar es en relación con la orden de aprehensión en contra de gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. “No voy hablar de eso, no puedo. Ya van a pasar las elecciones. El domingo son las elecciones y después ya podemos tratar todos los temas. Menos tratar temas electorales. Nada. Ya les dije: hoy, a las 12:00, terminan las campañas, no se puede tratar temas por los candidatos y partidos. En el caso de nosotros lo mismo. Siempre lo que hacemos es informar, pero pedirles que no tratemos los temas aquí, aun cuando yo no responda. Vamos a esperar”, aseguró.

Por otra parte, reiteró que para el domingo 6 de junio se suspenderá la aplicación de vacunas antiCovid-19.

yc