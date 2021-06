AMLO asegura que se han atendido los casos de violencia político-electoral y hay detenidos

El mandatario Andrés Manuel López Obrador refirió que ante las agresiones que se han registrado en contra de candidatos a puestos de elección popular, en algunos casos han sido asesinados, son casos que son investigados y "casi en todos los casos, se tiene detenidos, presuntos responsables”.

En la conferencia matutina de este martes, informó que mañana 2 de junio que se informará sobre lo que ha pasado en relación con los casos de violencia político-electoral. Cabe señalar que mañana concluyen las campañas electorales y el 6 de junio se celebrará la jornada electoral.

“Se han presentado denuncias sobre estos hechos y queremos informarles cómo se ha avanzado, hasta en el caso de reciente de la candidata a la alcaldía de Moroleón, Alma Barragán Santiago, que fue lamentablemente asesinado, ayer hubo detenciones”, aseguró López Obrador.

En tanto, reiteró que se están protegiendo a las persona y se castiga a los responsables. “Antes se cometían delitos e imperaba la impunidad, nunca se hacía justicia, ahora es diferente, en cualquier estado en donde se comete un delito, se investiga y se encuentra a los responsables y se les castiga […] Esto lo digo no solo para informar, de cómo estamos actuando, lo digo porque a los que se portan mal, les puede llegar la información, que no estén pensado que cometen un ilícito y no les va a pasar nada, porque están bien parados, porque tienen compradas las autoridades, eso ya no funciona”.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dio a conocer el 21 de mayo que daba seguimiento a 398 casos de candidatos y candidatas relacionados con violencia político-electoral, de los cuales 187 que recibieron amenazas, 101 reportaron algún tipo de agresión, 44 que no tiene alguna confirmación de algún riesgo, 13 homicidios y 11 secuestros.

Además, el 53.7% de las denuncias de los candidatos se concentran en Oaxaca, San Luis Potosí, Jalisco, Estado de México, Veracruz, Tamaulipas y Guerrero.

Del total de los casos, 233 son personas que están postulados a presidente municipales, 59 diputados locales y 49 diputados federales y 21 candidatos a gobernadores, los cuales se concentran en algunos estados y no en los 15 en donde se compite por dicho puesto.

López Obrador reitera su llamado a la ciudadanía a votar

El mandatario llamó a la población a ejercer su derecho al voto, con el fin de que se registre una alta participación y que no se tenga miedo a asistir a las urnas.

"Es muy importante el convertir en realidad la democracia, que todos participemos el próximo domingo, se asista a las casillas y se ejerza el derecho a votar a elegir a las autoridades, que se vote en secreto, de forma libre, que no haya compra de votos, que no intervengan las autoridades para favorecer a candidatos y que no se use dinero público para favorecer a un partido", aseguró

El político tabasqueño que la falta de democracia en el pasado fue porque elegían los potentados, candidatos grises que se convirtieron en hombres de prestigio por las campañas publicitarias, "tuvieron una gran difusión y miren los daños que causaron, no debe aceptarse la manipulación […] se nos presenta la oportunidad de agregar a esa fama, el que somos un país auténticamente democrático, es una misión de todos los mexicanos, por eso tenemos que participar y ayudar, para que las elecciones sean ejemplares".

yc