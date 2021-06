Sandra Cuevas: realicé una campaña austera con propuestas reales

Sandra Cuevas, alcaldesa electa de Cuauhtémoc, obtuvo 119,202 votos en la demarcación, lo que significó el 48% de los sufragios registrados.

Por lo que la alcaldía es una de las ocho en las que ganó representantes de la coalición PAN, PRI, PRD.

En entrevista para el programa Me lo dijo Adela en El Heraldo de México, indicó que el obtener la victoria en Cuauhtémoc no fue sencilla. “Desde que me eligieron, llegué con la convicción de ganar […] Sabía perfectamente qué iba a hacer, cuál era mi estrategia, nos vieron chiquitos siempre y reaccionaron cuando les ganamos”.

La diferencia con la candidata de Morena, Dolores Padierna, fue de aproximadamente 10 puntos porcentuales de ventaja.

La alcaldesa fue cuestionada sobre la razón por la que no la eligieron en Morena y explicó que la selección en dicho partido es “con base a las amistades, no a lo que uno puede ser como ser humano o lo que puede representar para resolver los problemas de la gente”.

Le hicieron invitación de diferentes partidos y optó por aceptar contender por la alianza. “Me encantó el reto, el saber que le iba a ganar a Morena, lo sabía desde el principio”, enfatizó Sandra Cuevas.

Añadió que realizó un análisis sobre la forma en la cual operan y “sabía la forma en la que llevaría a cabo mi campaña” y que las controversias relacionadas con ella continuarán, “porque la pelea, disputa, está dentro del partido, entre ellos se atacan. Ellos saben la oportunidad que me negaron”.

Por otra parte, describió que realizó una campaña austera con propuesta reales que impactaran en rubros como economía, salud y seguridad.

“Yo no voy a consentir a los delincuentes, los que sean detenidos llegarán a los reclusorios. Se irá a la raíz, para que dejen de operar las bandas”, planteó, además de que dotará de mejor equipamiento a la policía de la demarcación.

Sobre la reactivación económica, explicó, en los primeros 100 días de gobierno podrá énfasis en promover los 39 mercados de la alcaldía, con el fin de apoyar a todo.

También contempla apoyar a los empresarios de la industria restaurantera con estímulos fiscales y para evitar la extorsión, “llagará con una plantilla nueva y dará los resultados que la gente requiere”.