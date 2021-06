Recibe Giovani Gutiérrez constancia de mayoría en Coyoacán

Con una votación de casi 170 mil sufragios, equivalentes al 53.34 por ciento de los votos efectivos emitidos en las pasadas elecciones del 6 de junio, José Giovani Gutiérrez Aguilar, representante de la Alianza Va por México, es el alcalde electo para Coyoacán y se convierte en el político más votado en la última década en esta demarcación.

El alcalde electo recibió su constancia de mayoría en las instalaciones de la Junta Distrital 26, con cabecera en Coyoacán, en donde fue acompañado por su familia, así como por el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva y los presidentes del PRD en la Ciudad de México, Nora Arias y del PAN, Esteban Espíritu.

En un emotivo mensaje, Giovani Gutiérrez agradeció a todas y todos los ciudadanos de Coyoacán que eligieron a este proyecto que encabezó como el mejor para reconstruir Coyoacán con un plan en donde el ciudadano sea escuchado, acompañado y encuentre las soluciones que por años ha demandado.

“Me siento profundamente agradecido con todas y todos. Este triunfo es resultado del trabajo de ustedes. Cada uno aportó esfuerzo, trabajo, lucha, tiempo, dedicación, compromiso, salud, su propia seguridad y lo reconozco en todo lo que vale. Gracias a su esfuerzo, al de sus familias, al de sus vecinos y vecinas, al tiempo que dedicaron a esta campaña y al compromiso por querer contar con una alcaldía mejor, es que damos inicio a este proyecto.

No es momento de perder tiempo, no es momento de divisiones ni de clasismos, no es tiempo de echar culpas ni de venganzas de ninguna índole. Este es el momento de la unidad, es el momento de sumarnos. Este gobierno viene a construir, este gobierno llega a sumar, esta nueva alcaldía sólo tiene visión de futuro. Soy un demócrata. Las elecciones ya pasaron, es tiempo de mirar hacia adelante”, dijo.

Giovani Gutiérrez sostuvo que, a tres días de concluido el proceso electoral y ya con resultados definitivos, la transición tiene que comenzar a construirse de inmediato. Indicó que este proceso se dará con un estricto apego a la ley, con respeto y sobre todo con transparencia y profesionalismo.

Ofrece transformación en la alcaldía

Es el comienzo de una transformación para nuestra alcaldía, dijo Gutiérrez Aguilar quien añadió que la expresión de las urnas es una llamada de atención para todas y todos, así como una evaluación a las formas de gobierno que no han dado resultados y que tienen que transformarse, pero con el apoyo de la ciudadanía.

“Quiero dejar claro que un solo hombre no logra una transformación. La suma de esfuerzos y voluntades, sí. Esta tarea para transformar Coyoacán la vamos a construir todas y todos.

Vamos a ir de la mano. Vamos a recorrer las calles de los barrios, de los pueblos, de las unidades habitacionales. Este proceso no será fácil.

Venimos a dar la lucha para cambiar a nuestra querida alcaldía. Como siempre lo señalé: tres años no serán suficientes, ni tampoco tenemos una varita mágica que todo lo resuelva.

Sin embargo, les aseguro que daremos toda nuestra entrega, compromiso y esfuerzo porque esta demarcación sea la mejor para vivir.

Contamos con la experiencia, contamos con el compromiso y tenemos muy claro lo que es el servicio público. Queremos hacer la diferencia, queremos recuperar a Coyoacán como el mejor lugar para vivir y a eso nos vamos a dedicar con el apoyo de todas y todos ustedes”, expresó.

Por la tarde, el alcalde electo encabezó la celebración con motivo de este triunfo en el Jardín Hidalgo, en el centro de Coyoacán, en donde se dieron cita cientos de personas que festejaron el triunfo de este 6 de junio con Giovani Gutiérrez y en donde estuvo acompañado por diversos liderazgos políticos de la Alianza conformada por PAN, PRI y PRD a quienes les agradeció su apoyo.

