Comenzaremos de inmediato la transformación de Coyoacán: Giovani Gutiérrez

Giovani Gutiérrez, candidato del PAN, PRI y PRD para Coyoacán, adelantó que “vamos a comenzar a trabajar desde el momento de la transición”, y dijo que se instalarán mesas de trabajo con vecinas y vecinos de diferentes colonias, pueblos, barrios y unidades habitacionales para la construcción de un atlas de los problemas de la demarcación.

El candidato añadió que los siguientes cuatro meses son muy importantes para sentar las bases del trabajo a realizar en la demarcación, por ello "no vamos a esperar a que llegue el 01 de octubre y desperdiciar ese tiempo en donde tenemos que regresar con las y los vecinos para integrar este diagnóstico para hacer frente a los problemas que los aquejan”.

"No vamos a esperar a que llegue octubre para comenzar la transformación de Coyoacán. No hay tiempo qué perder. Las y los ciudadanos están cansados de esperar a que les solucionen los problemas. Nosotros no los vamos a abandonar, por el contrario, vamos a integrar un documento que servirá de mapa para la ruta de las soluciones", expuso.

Indicó que su campaña, la cual está integrada por 168 propuestas ha generado más interés, adhesiones y simpatías que otras en la demarcación en donde han priorizado las descalificaciones y las mentiras.

“Nosotros haremos mesas de trabajo y vamos a enlistar en un atlas donde estén todos los problemas por zonas de la demarcación. Con eso, más el plan de gobierno, vamos a lograr tener una hoja de ruta muy clara con la cual, desde el mismo mes de junio, después del proceso electoral, vamos a comenzar a estructurar las soluciones a los problemas que nos aquejan”, señaló.

Pidió a la ciudadanía reflexione su voto, que lo haga valer, que se procure el equilibrio de poderes y la pluralidad.

Se necesita, dijo, hacer válida la democracia. Nuestro país y nuestra alcaldía no puede seguir en manos de irresponsables e ineptos que han abandonado a la ciudadanía.

Refirió que, a menos de 36 horas de que concluyan las campañas, las y los ciudadanos ya han decantado su decisión y las encuestas más recientes así lo marcan.

“Vamos a ganar Coyoacán con todas y todos ustedes. Este será un gobierno ciudadano. A pesar de las mentiras y la guerra sucia de los adversarios, este proyecto que sí tiene propuestas y no descalificaciones, va a concretarse para hacer de Coyoacán la mejor alcaldía”, concluyó.

Por Cinthya Stettin

mgm