Redes Sociales Progresistas presenta a grupo de autodefensa electoral

El partido Redes Sociales Progresistas presentó a un grupo de militantes denominado “Mastines”, cuya función es inhibir y en su caso interrumpir la compra de voto, entrega de despensas y dádivas durante los últimos días de la elección.

La presentación de los militantes fue hecha por Pedro Pablo de Antuñano, presidente de RSP en la Ciudad de México, quien detalló que el grupo “Mastines” tiene como objetivo notificar y denunciar ante las autoridades en flagrancia los delitos electorales que se estén desarrollando.

Al mismo tiempo, dejó en claro a los candidatos reeleccionistas en alcaldías, diputaciones locales y diputaciones federales que RSP hará una “brigada cazamapaches”, encabezada por el grupo ‘Mastines’ quienes harán detenciones ciudadanas para presentarlos a las autoridades.

“Es una brigada que no va a interactuar con la ciudadanía, simplemente estamos usando información que nos dieron dentro de las alcaldías y ya tenemos identificados los puntos de distribución de despensas y de dinero en efectivo”.

“Es información que personal de las alcaldías nos dan porque no están de acuerdo con lo que los obligan a hacer, vamos a realizar patrullajes de inmunización, supervisión, defensa de la libertad y la democracia frente a los abusos de los candidatos reeleccionistas”, dijo.

Durante la presentación Antuñano detalló que en la Ciudad de México hay candidatos reeleccionistas que hacen uso de los recursos públicos para promocionar su imagen sin que ninguna autoridad lo evite.

Otro de los fenómenos es la violencia que se ha desatado en todo el país en contra de candidatos opositores, en el caso de RSP se han interpuesto tres denuncias ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ) por lesiones y amenazas, además de una serie de denuncias ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) por el uso de recursos públicos y programas sociales para coaccionar el voto.

“Redes Sociales Progresistas es un partido pacífico, vamos a movilizarnos con el grupo mastines sin ningún tipo de arma, pero es importante que sepan los candidatos reeleccionistas que no nos vamos a dejar, no vamos a permitir atropellos, no vamos a permitir más amenazas y agresiones”.

“No vamos a permitir más reparto de despensas, de dinero y de tarjetas, el grupo ‘Mastines’ se presenta a la opinión pública como defensores de la democracia, no como grupo de choque, sino como grupo de autodefensa electoral, que no va a permitir acciones ilícitas de los gobiernos de las alcaldías que buscan mantenerse en el poder”, expuso.

El líder progresista hizo un llamado a la Contraloría General de la Ciudad, a la FGJ y la FEDE, detener la entrega de dádivas para comprar el voto, pues el triunfo de los candidatos reeleccionistas será un “Antimonumento a la democracia”.

El grupo mastines está conformado por militantes del partido con un corte de cabello mohicano y acreditados por RSP para realizar sus tareas.

“Muchas luchas pacíficas han usado como identidad perder la cabellera para poder llamar a un nuevo comienzo, ‘Grupo Mastines’ es un grupo de autodefensa electoral que no producirá violencia pero no permitirá agresiones”.

“No nos asusta su dinero, no nos asusta sus cargos públicos y vamos a salir en defensa de la democracia, no tenemos vinculación con grupos de ultraderecha ”, expuso.

Por último, el líder progresista informó que harán patrullajes en las alcaldías Gustavo A Madero, Xochimilco, Tláhuac, Tlalpan y Coyoacán con el fin de defender la democracia y una elección limpia.

Por Cinthya Stettin

brc