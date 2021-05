Tláhuac recuperará su vocación agrícola, ecológica y turística: candidata de Morena  

Berenice Hernández, candidata de Morena a la alcaldía de Tláhuac, planteó la necesidad de apoyar con urgencia el campo, rescatar las zonas de reserva ecológica, e impulsar la identidad cultural como imán turístico que genere economía.

Al participar como invitada en el foro realizado por el sector productor y campesino de la alcaldía, la aspirante dijo que pese a que actualmente existen acciones encaminadas a proteger el suelo de conservación, aún no es suficiente, si no se acompaña con acciones concretas del gobierno.

Por ello, para darle respuesta a esta grave problemática que afecta a la población se comprometió a generar condiciones necesarias para que Tláhuac recupere su vocación agrícola, ecológica y turística, pues los beneficios medioambientales que provee la demarcación, dan sustentabilidad a toda la capital del país.

Enfatizó que su administración se coordinará con los tres niveles de gobierno; además, de forma eficaz se invertirá en el recurso humano, tecnológico y económico para que el campo vuelva a renacer.

También realizó un recorrido por Tempiluli, localidad que lucha por el reconocimiento y el derecho a vivir con dignidad.

Tempiluli es un asentamiento humano irregular consolidado; pese a que ya tiene muchos años de su formación, aún no ha podido avanzar en su regularización.

Sin embargo, existen estudios avanzados realizados por la UNAM, donde esta colonia al igual que otros asentamientos, cumplen con los requisitos para legalizar su estatus y poder acceder a los servicios.

“Apostar por la regularización de los asentamientos humanos consolidados, es apostar por la justicia social y también por el medio ambiente”, aseguró.

Esta apuesta, evitaría que crezca la mancha urbana en las zonas de reservas ecológicas.

Reconoció que no es un tema sencillo, pero “tengo la firme convicción de actuar, la omisión ya no es opción. Las y los vecinos me brindan su confianza, lo valoro y aprecio. Demostraremos que con amor y trabajo en comunidad se logran los grandes cambios”.

Por Cinthya Stettin

brc