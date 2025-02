Gerardo Fernández Noroña aclara que la labor de la Mesa Directiva es acopiar la información

Gerardo Fernández Noroña, Presidente del Senado, aclaró que la labor de la Mesa Directiva de la Cámara Alta es acopiar la información, en entrevista con Sergio y Lupita para El Heraldo Radio que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group.

Sobre los errores dijo que "son 14 casos del Comité de Evaluación del Poder Legislativo que faltaba algún dato, se los dimos al INE" pero dijo que son datos practicos necesarios y que no son datos que estuvieran en la convocatoria y que son datos que no fueran requisitos y que se resolvió.

“Yo voy a seguir colaborando pero la función del Senado ya terminó”, aseveró Gerardo Fernández Noroña.

El Presidente del Senado se mostró a favor de que se hagan publicas las listas Foto: Archivo

El Presidente del Senado se mostró a favor de que se hagan publicas las listas y agregó “nosotros no estamos incumpliendo” Recordó que ha habido errores en procesos constitucionales y que lo único que pasa es que se modifica, además señaló que entregaron todos los requisitos constitucionales pero indicó que un correo no es requisito, detallo que "no hay problema en los datos esenciales".

Gerardo Fernández Noroña explicó que el Ejecutivo y el Legislativo entregaron la información a tiempo y que el Comité de Evaluación del Poder Legislativo hizo todo el esfuerzo y lo resolvió así como el Ejecutivo, pero aclaró que esos datos no se entregaron porque no eran requisitos pero ventiló que los del Poder Judicial no los han entregado.

Sigue leyendo:

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informa resultados obtenidos de la “Operación Frontera Norte” el 17 de febrero

“No acepto”: mujer se escapa de su boda, el novio trató de detenerla| VIDEO