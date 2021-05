27 candidatos y candidatas cuentan con protección policiaca en Guerrero

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del gobierno del estado, David Portillo Menchaca, dio a conocer que en Guerrero 27 candidatos y candidatas a diferentes cargos de elección popular cuentan con protección policiaca.

Así lo reveló esta tarde en conferencia de prensa, en Chilpancingo, donde indicó que para resguardar a todos los y las aspirantes el gobierno del estado ha asignado a un total de 116 elementos de seguridad.

También recordó que hace unos días la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz dio a conocer a candidatos y partidos políticos el Mapa de Riesgo 2021, en donde se identifican las zonas de riesgo que existen en el estado para el actual proceso electoral.

El funcionario indicó que las cifras respecto a los aspirantes que tienen protección podría variar en los siguientes días, pues varios han tardado en presentar sus solicitudes para las cuales se tiene que realizar una valoración de riesgo.

"Lo importante es que cada caso se atiende de manera muy puntual, puede ser desde el número telefónico de contacto, monitoreo de sus actividades, escolta personal, escolta personal con acompañamiento de unidades oficiales con elementos uniformados y la coordinación con las demás instituciones de gobierno".

Denuncia amenazas

Respecto a la balacera que interrumpió un acto de campaña del candidato a la alcaldía de Cocula de Movimiento Ciudadano, Erik Ulises Ramírez Crespo, el secretario de seguridad precisó que las detonaciones de arma de fuego no ocurrieron en el evento, sino a unas cuadras de ese lugar.

Dijo también que el candidato denunció amenazas previo a su ingreso a la comunidad de Mohonera, pese a ello decidió llevar a cabo su acto de campaña, acto en el que fue resguardado por policías estatales.

"Las detonaciones no fueron en el lugar, sino que fueron aproximadamente a dos cuadras, así lo manifiestan las personas que estuvieron ahí, fueron disparos al aire para amedrentar, no fue un ataque directo, fue intimidatorio, no hubo riesgo y los elementos hicieron la extracción del candidato".

Por Carlos Navarrete Romero

BAR