Atacan a balazos a equipo de campaña de candidato del PRI en Tamaulipas

La comitiva del candidato del PRI a la alcaldía de San Fernando, Tamaulipas, Chuy Galván, fue atacada a balazos en dos ocasiones durante la noche de este martes.

En entrevista a un medio local, aseguró que no lo van a amedrentar "no me conocen", dijo sobre el atentado perpetrado por un grupo de civiles armados.

La agresión se dio por parte de personas no identificadas, quienes abrieron fuego contra el equipo de logística a la altura del ejido Francisco Villa, cerca de las 8:30 horas (tiempo local).

El aspirante dijo que en los últimos días de su campaña la realizará solo para no exponer a nadie de su equipo, ante el temor de sufrir otro atentado.

El aspirante del tricolor acudió al hospital de la localidad para verificar que todos sus colaboradores estén bien, pues dijo que afortunadamente no hubo víctimas mortales.

Sobre este hecho, el presidente del Comité Estatal del PRI en Tamaulipas, Edgar Melhem, condenó los hechos y exigió seguridad para lo que resta del proceso electoral.

"En el PRI Tamaulipas condenamos el ataque que sufrió la comitiva de nuestro candidato a presidente municipal en San Fernando Chuy Galván , afortunadamente solo fueron daños materiales. Exigimos mayor seguridad en el proceso electoral", publicó a través de sus redes sociales.

San Fernando es una ciudad en el centro-norte del estado mexicano de Tamaulipas, su posición geográfica ha convertido al municipio en un territorio en disputa de grupos delictivos de la delincuencia organizada.

Fue en esta localidad donde entre el 22 y 23 de agosto del 2010, el Cartel de los Zetas cometió la masacre en contra de 72 migrantes.

Por Carlos Juárez

