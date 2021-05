¿Qué es el voto de castigo y cómo influye en un resultado electoral?

El voto de castigo surge cuando los ciudadanos deciden dar su voto a otro partido político, para impedir que el partido al que apoyaron anteriormente llegue de nuevo al poder, ya que se encuentran inconformes con su gestión o con las políticas públicas establecidas durante su mandato.a

Además, existen otras formas de protesta ciudadana frente a un gobierno que no está respondiendo a sus demandas, el voto nulo o en blanco, aunque estos no son computables, por lo que no afectan realmente al partido más fuerte, pero sí a los más débiles.

El voto de castigo es una práctica cada vez más común entre los ciudadanos que se encuentran inconformes con la gestión del partido político en el poder.

Por ejemplo, si la popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador o de Morena, el partido más fuerte en el país, han ido a la baja, puede suceder que los ciudadanos decidan votar por los partidos de oposición el próximo 6 de junio, debido a alguna inconformidad con su gestión.

Sin embargo, si los partidos opositores no cuentan con el liderazgo ni el reconocimiento social suficientes, el voto de castigo no serviría de mucho, y en su caso podría prevalecer el abstencionismo, que favorecería a los partidos que cuentan con más "maquinaria política", es decir, aquellos con más arraigo territorial, militancia, redes clientelares o corporativas, así como recursos y personal, explica Carlos Bravo Regidor, en su artículo 2021: un escenario adicional.

Asimismo, el analista político José Antonio Crespo señala "muchos pensamos que castigas a alguien premiando a alguien más, es decir, utilizas a un partido para castigar a otro, pero a cuál vas a premiar para castigar al que está en el gobierno. Cuando además este juego de oposición y poder no se ha traducido en un combate a la corrupción".

brc