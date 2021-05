Mi INE tiene dirección diferente a donde vivo, ¿debo votar en la casilla más cercana o hasta donde me toca?

El proceso electoral del 6 de junio ya está a la vuelta de la esquina y decenas de ciudadanos continuan con dudas respecto a la manera en que se puede ejercer el voto y específicamente en qué casilla de puede votar y si no es posible hacerlo por alguna situación en particular ¿cómo poder votar en otra casilla que no me corresponde?

Si no se conoce en qué casilla nos toca votar durante las elecciones de 2021, el Instituto Nacional Electoral (INE) puso en operación un sitio web para localizar de forma rápida y fácil el lugar en el que lo podemos hacer y además nos proporciona información sobre la forma de ejercer nuestro derecho si nos encontramos fuera de nuestro distrito.

¿Puedo votar en otra casilla que no sea la que me corresponde?

La respuesta es negativa, cada uno de los ciudadanos estamos asignados a un distrito electoral que coincide con nuestro domicilio que está impreso en nuestra credencial de elector expedida por el INE.

Esto con la finalidad de llevar un registro ordenado de los ciudadanos, evitar duplicidad de voto (que es un delito electoral), y generar condiciones de certeza y legalidad en el proceso.

Por lo tanto, es recomendable acudir a la casilla que nos corresponde; si por alguna razón no es posible trasladarse por razones diversas, existe la posibilidad de ejercer el sufragio en una casilla denominada ESPECIAL.

La casilla especial se instala para recibir los votos de los ciudadanos que se encuentran en tránsito ¿a qué nos referimos? a todos aquellos mexicanos que no se encuentran cerca de casa o están fuera del estado que residen, o bien, sí están trasladándose por razones diversas.

Es importante mencionar que las casillas especiales se instalan en sitios estratégicos, en los que se prevé que exista un mayor número de personas en tránsito y sólo cuentan con mil boletas (anteriormente, se enviaban 750, pero el Consejo General del INE decidió que a partir del proceso electoral 2020-2021 se elevara el número de boletas.

Ello implica que las y los presidentes de las mesas directivas de casilla únicas especiales recibirán mil boletas para atender las elecciones de diputaciones federales y, en su caso, otras mil para las elecciones de gubernaturas, diputaciones locales, ayuntamientos y las demás establecidas en las legislaciones locales, dependiendo de la entidad de que se trate.

Así que hay que tomar eso en cuenta, se puede acudir a votar en las casillas especiales, pero si por alguna razón no alcanzas una de las boletas, no podrás hacerlo y tendrás que dirigirte a otra casilla. La recomendación siempre será acudir a la casilla que nos corresponde.

¿En qué otro caso podemos votar en una casilla que no esté cerca de mi domicilio?

Cuando por condiciones de difícil acceso ya sea por problemas de vías de comunicación o derivados de elementos socioculturales, se instalan casillas de tipo extraordinario, mismas que contarán con 750 boletas electorales y en el caso de que exceda la demanda ese número, se puede instalar una casilla extraordinaria contigua.

La invitación es que revises a través de la página Ubica tu casilla del INE, la dirección de tu casilla con sólo tener tu credencial para votar.

En el caso de que por cuestiones personales no puedas acudir a ese lugar, a través de la misma página puedes ubicar las casillas especiales.

Recordemos finalmente que para el proceso electoral 2021, se abrirán 162 mil 248 casillas en todo el país.

Del total serán 68 mil 534 casillas básicas, 83 mil 825 contiguas, 9 mil 014 extraordinarias y 875 especiales en todo el país.

BAR