Evelyn Salgado aclara que no se autonombró la “Torita”, es la gente la que le dice así

Evelyn Salgado Pineda sí se visualizó como gobernadora del estado de Guerrero y fue un escenario que se planteó en algún momento.

La candidata de Morena a la gubernatura de Guerrero contó en entrevista para el programa Me lo dijo Adela en El Heraldo Televisión que sí se planteó ser gobernadora, tal vez no hoy, “pero sí estaba dentro de un proyecto, porque crecí en esto. ¿Me visualicé algún día siendo gobernadora del estado de Guerrero? Sí”.

Los cargos previos que desempeñó en la entidad como presidente del DIF de Acapulco, periodo en el que su padre se desempeñó como presidente municipal (2005-2008) y delegada de la Secretaría de la Mujer de Guerrero.

Sobre el momento en el que se presentó la oportunidad de competir por el cargo, dijo que no es algo que estuviera moviendo, se estaba impulsando el movimiento. “No se puede hablar de imposición, porque nosotros no fuimos los que decidimos hacer una sustitución de la candidatura, la decisión la tomó un Tribunal y fue encuestada. Se consultó al pueblo”, agregó.

Fue el 1 de mayo que Morena anunció a la ganadora de la encuesta para competir en el presente proceso electoral por el gobierno de Guerrero.

¿Por qué aparecer en la boleta electoral con el apodo de la “Torita”?

El Instituto Nacional Electoral (INE) permite a los candidatos y candidatas añadir el apodo con el cual es conocido por la gente.

Y en el caso de la abanderada de Morena aparecerá con el seudónimo de la “Torita”, ya que a su padre Félix Salgado se le conoce como el “Toro”. En consecuencia, ella explicó que es la forma en la que también la ubican los habitantes de Guerrero.

“No me autonombre la “Torita”, es la gente la que me dice así”, aclaró Evelyn, quien también se ha comprometido que, en caso de ganar la elección, va a gobernar los seis años.

Por otra parte, el presente proceso electoral se ha caracterizado por la violencia en contra de las candidatas y los candidatos. Salgado Pineda comparó que en otras entidades los aspirantes a puestos de elección popular se trasladan en camionetas blindadas, “yo no tengo escoltas, ni policías ni marinos ni nada, en comparación con otros estados”.

Puntualizó que no tiene miedo y que la gente con la que recorre el estado es la que la cuida y protege.

yc