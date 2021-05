Evelyn Salgado asegura que su padre no tendrá injerencia ni tomará decisiones políticas

Evelyn Salgado Pineda, candidata de Morena a la gubernatura de Guerrero, aseguró que su padre Félix Salgado Macedonio no tendrá injerencia ni va a tomar decisiones políticas si gana en las elecciones del próximo 6 de junio.

"Yo sigo creyendo firmemente y lo sostengo que no soy Juanita, yo les explico, Juanita es cuando llegas a un cargo, a un poder y te quitas para que llegue el nombre, en el caso de Evelyn Salgado te lo digo firmemente no me voy a quitar, las decisiones políticas las toma Evelyn Salgado Pineda", aseguró en entrevista con Adela Micha.

Mi padre ha formado mujeres independientes, agregó, mujeres con criterio, mujeres con decisiones, valientes, y en ningún momento él me lo ha pedido ni yo lo permitiría, porque eso es una burla, también para el pueblo.

Explicó que la frase "hay toro" que ha utilizado en su campaña, no significa que Félix Salgado vaya a gobernar ni es una expresión misógina, sino una frase que el movimiento han tenido hace muchos años, "un grito de lucha, de unidad, de alegría, que dicen hombres, mujeres, niños, y el toro, por el toro sin cerca, por el movimiento, por esa lucha que él (Salgado Macedonio) lleva durante más de 30 años".

La candidata destacó que él respeta totalmente sus decisiones, "efectivamente él me acompaña en la gira, en algunos eventos, con las personas, porque el mismo movimiento, la misma gente pide a Félix Salgado y de repente quieren escucharlo, porque no podemos negar ni podemos cortar lo que ha sido el movimiento y no se puede explicar el movimiento sin Félix Salgado ya que él es el precursor".

Sobre si le heredaron la candidatura, respondió que "en lo poco se ve lo mucho", ya que ella estuvo a sus 22 años al frente de un DIF municipal.

"Efectivamente muchas personas pensarán que es algo pequeño, pero yo creo que cuando se trata de los valores, de la honradez, de la honestidad, no existe la edad, en lo poco se ve lo mucho y ahí tú demuestras que puedes tener la capacidad de ser buena administradora, de ser una mujer honesta".

brc