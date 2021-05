No tengo experiencia como otros políticos, pero conozco Guerrero: Evelyn Salgado

Evelyn Salgado Pineda, candidata de Morena a la gubernatura de Guerrero, dijo que aunque no tiene la experiencia de otros políticos, conoce muy bien a Guerrero, porque lo ha recorrido al lado de su padre desde que era muy pequeña, desde que tenía 6 años.

"Soy joven, soy mujer, también he recibido críticas que porque soy mujer y joven, que Guerrero no está preparado para que una mujer gobierne este estado", comentó en entrevista con Adela Micha.

Sin embargo, explicó que de 2005 a 2008, mientras estuvo a cargo del DIF de Acapulco, se desarrollaron muchos programas y mucha gente se dio cuenta.

"Se hace lo que se puede con lo que se tiene y en ese momento siendo mucho más joven, una mujer joven de 22 años pude haber hecho las cosas mal, pude haber tenido alguna acusación de malos manejos, de corrupción, pero estoy limpia, transparente", aseguró.

Agregó que aunque no tiene la experiencia en los cargos públicos que pudieran tener otros políticos, eso no garantiza que sepan cómo llevar un estado o demuestre gobernabilidad, "la experiencia tiene que ser en no mentir, en no robar, en no traicionar, en ser una mujer honesta y como siempre digo en los recorridos, le voy a poner toda el alma y la voluntad política".

Pueden tener mucha experiencia, añadió Evelyn, hemos tenido muchos casos de grandes políticos que han estudiado en grandes universidades, con una gran experiencia y trayectoria en el servicio público, pero a la hora de demostrar y ayudar, traicionan a su pueblo.

Para la aspirante de Morena al gobierno de Guerrero, más que la experiencia política, lo que importa es la voluntad política y saber rodearse de personas que sepan, con experiencia, honestas y que tengan la capacidad y la voluntad para ayudar.

Respecto a su equipo de trabajo, explicó que no son personas recomendadas por su padre, ni son personas que estén completamente identificadas con algún partido político, son técnicos en la materia, son doctores, son abogados, son científicos, son personas que están de acuerdo a los perfiles y a la materia que saben y conocen.

"Ellos me plantean los proyectos que tienen, entonces mientras te rodees de un buen equipo, de nada sirve que tengas toda la experiencia del mundo si te vas a rodear de persona que se van a dedicar a robar", afirmó Salgado Pineda.

¿Cómo enfrentará la violencia y la pobreza del estado?

Evelyn Salgado aseguró que se siente preparada para enfrentar la inseguridad, la violencia, el narcotráfico y la pobreza en Guerrero.

"Cuando hay voluntad política, cuando hay corazón, cuando te rodeas de un gran equipo, de personas especializadas en los diferentes temas, puedes lograrlo y hacer muchísimo", destacó.

Para la candidata de Morena, no sirve de nada que haya grandes políticos, con grandes propuestas, pero que se quedan en discursos del pasado, que después se convierten en cacicazgos.

"Lo que queremos es una nueva generación de mujeres y jóvenes, no solo en discursos, sino en hechos, que demostremos que tenemos la capacidad de poder gobernar, de resolver conflictos, a pacificar Guerrero".

