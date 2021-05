Indira Vizcaíno recibe respaldo del magisterio colimense

“A maestras y maestros colimenses, les felicitamos por el gran esfuerzo que hacen todos los días para sacar adelante a nuestra niñez y juventud del Estado de Colima; agradecer y reconocer su labor en más de un año muy complicado; prepararse y atender a nuestras niñas y niños a distancia no es sencillo; ustedes son pieza fundamental en la formación de los ciudadanos del mañana; cada chispa de amor y confianza que brindan a nuestra niñez, se refleja cuando son ciudadanos”, ponderó la candidata de Morena-Nueva Alianza a Gobernadora, Indira Vizcaíno.

Añadió que el magisterio es parte complementaria y muy especial porque aunque la educación comienza en casa, hay niñas y niños de entornos con muchos conflictos, "ustedes contribuyen a mejorar a estos peques: les identifican, ayudan y sacan adelante, por eso todo mi reconocimiento y agradecimiento por el apoyo que nos brindan en esta campaña; son promotores incansables de este proyecto para el cambio y transformación de nuestra entidad, entregándose de cuerpo y alma para que nuestro proyecto sea realidad”.

“Con las maestras y maestros me siento en casa porque soy hija de maestro y eso influye significativamente para tener un cariño especial por quienes como ustedes, nos ayudan en la formación y educación de nuestras niñas y niños; nos han tratado de la mejor manera en esta unidad de Morena y Nueva Alianza: los aliancistas nos han entregado su corazón y también porque tengo un gran cariño por todas las maestras y maestros que han sido parte de mi formación desde preescolar hasta mi carrera profesional”, expresó Indira.

Quiero felicitar y agradecer a las y los maestros en su día, hoy más que nunca, por sacar adelante a la niñez y a la juventud de nuestro país.



Gracias por tanto apoyo mis maestras y maestros. ¡Juntas y juntos haremos historia! pic.twitter.com/53lX1KgxZV — Indira Vizcaíno (@indira_vizcaino) May 15, 2021

Agradece su esfuerzo

A las maestras y maestros les tengo enorme agradecimiento, por lo que somos cada una y cada uno de nosotros tiene que ver con lo que somos desde nuestra casa, pero otra parte muy importante es lo que nos brindan ustedes -docentes- en nuestra formación educativa; “desde la izquierda y desde Morena, todo el tiempo ha habido un gran respaldo al sector magisterial, y quedó claro con la contra-reforma educativa; estoy muy contenta y muy agradecida con todas y todos ustedes: muchísimas felicidades por su día social”, manifestó Indira en reunión con miles de maestras y maestros, donde estuvieron los líderes de Nueva Alianza y Morena, Javier Pinto y Sergio Jiménez.

"Con la información que me han dado, estamos enriqueciendo nuestro Programa de Gobierno 2021-2027 que contempla al magisterio y uno de los pilares es la educación de calidad para nuestras niñas y niños; con la Pandemia se toman clases con una computadora, tablet, con papás o asistente, pero es dramático ver que en Colima capital hay peques que deben abandonar la escuela porque en su familia solo hay un celular y tienen que esperar que mamá o papá regresen de trabajar para recibir las clases y hacer sus tareas… o ni siquiera eso, como me contaron en la colonia Tabachines, diferencias dramáticas que prevalecen en Colima. Todas las niñas y niños merecen educación; no se vale pensar que hay niños que merezcan más que otros”.

