¿Dr. Who hace campaña electoral en México? Conoce a Yolanda "Who" Cantú: VIDEO

La candidata del Partido Acción Nacional (PAN) a la alcaldía de Monterrey, Yolanda Cantú García, se autodenominó "Yolanda Who Cantú", pues asegura ser una mujer muy parecida al personaje de ficción Dr. Who.

Doctor Who es un programa de televisión que trata sobre las aventuras de un misterioso hombre conocido como el Doctor, el cual viaja a través del espacio y el tiempo en una nave llamada TARDIS, un acrónimo de Time And Relative Dimension In Space" (Tiempo y relativa dimensión en el espacio). El tono del programa varía de serio a cómico y de horror gótico al campo de la pantomima.

"En le ámbito político soy denominada Yolanda Who, Yolanda Who Cantú, muy parecida a Doctor Who, el cual fue una mente brillante, que tenía metodología, estructura y hablaba con cuentas claras , para hacer grandes cosas por su ciudadanía", se le escucha decir a la candidata, en medio de un debate.

Asimismo, Cantú ha ganado popularidad en redes tras realizar contenido para la plataforma Tik Tok, en dónde baila en la calle al ritmo de su canción de campaña.

Yolanda Cantú es egresada de la carrera de Psicología por la Universidad Regiomontana y tiene una Maestría de Desarrollo de Política Pública internacionales por la Escuela de Políticas Públicas Harris, de la Universidad de Chicago.



Después del debate del 9 de mayo entre los candidatos, el video comenzó a circular en redes sociales, lo que ha causado revuelo entre los usuarios, quienes se han mofado del discurso de Cantú.

“oigan, ahí viene Yolanda Who!”, Dijo turrrrrbo nadie. pic.twitter.com/VokaIzTfZX — Chumel Torres (@ChumelTorres) May 13, 2021

Aislada por Covid

A unas semanas de las elecciones del 6 de junio de Nuevo León, la candidata del PAN, fue aislada debido a que una parte de su equipo de trabajo dio positivo a Covid-19.

Por ello la panista pausará sus visitas y recorridos de campaña para evitar riesgos de contagio.

De acuerdo a fuentes cercanas a la candidata, Cantú está en espera del resultado de la prueba PCR para saber si es portadora del virus del SARS-CoV-2.

Hasta el momento no se ha dado a conocer su estado de salud; sin embargo, ha trascendido que presenta algunos síntomas característicos de la enfermedad.

