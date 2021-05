Lía Limón suscribe la Alianza por la niñez en Álvaro Obregón, compromiso de gobierno 2021-2024

En el marco de la celebración del Día de la niña y el niño, Lía Limón candidata de la Alianza va por México (PAN, PRD y PRI) a la Alcaldía de Álvaro Obregón, signó la Alianza por la niñez en Álvaro Obregón, compromiso de su agenda de gobierno 2021-

2024.

Lía limón aseguró que el tema de la niñez es un asunto que siempre ha llevado en su corazón, que es uno de sus propósitos de vida y que hoy la mueve e ilusiona para ser alcaldesa y así poder mejorar las condiciones de los menores de edad que habitan en

Álvaro Obregón.

“Desafortunadamente no fue así para Morena, porque si los niños fueran su prioridad, antes de vacunar a los siervos de la nación, vacunarían a los docentes para que los niños puedan regresar a las escuelas; si los niños fueran prioridad para Morena, no hubieran cancelado las estancias infantiles; no hubieran quitado los apoyo a niños con cáncer; no hubieran cancelado los apoyos para niños con discapacidad, A Morena, los niños le valen gorro porque no votan, pero sí tiene derechos y yo los voy a defender, porque a mí sí me duele ver a la infancia abandonada y ver la falta de compromiso con ellos”, afirmó.

La candidata de la Alianza va por México aseguró que hoy, 30 de abril, es un día para celebrar, pero en un país como México, en una ciudad como esta y en una alcaldía como Álvaro Obregón desafortunadamente no es así, ya que para ellos no existen condiciones de seguridad, servicios de salud, espacios donde se puedan divertir, convivir y desarrollarse plenamente.

“En Álvaro Obregón, hay 106 mil 52 menores de 12 años de edad, dentro de los cuales 22 mil 36 son menores de 3 años y 17 mil 271 tienen entre 3 y 5. Hay 7 mil 306 niñas y niños entre 3 y 5 años que no asisten a la escuela. Es decir, que no están inscritos en preescolar, los cual es un derecho constitucional y es fundamental para la formación de su personalidad y para el desarrollo de toda persona”, informó.

Asimismo, Lía Limón dio a conocer que existen 2 mil 996 niñas y niños entre 6 y 11 años de edad que actualmente no están matriculados en primaria, pese a que esta es la edad que comprende la educación básica y en donde se construyen las habilidades lectoras, lógicas y matemáticas, que resultarán fundamentales en su crecimiento.

Por lo anterior, afirmó, como parte de la agenda de gobierno 2021-2024, de Alianza por la niñez en Álvaro Obregón busca incluir programas, acciones e indicadores específicos que incrementen el bienestar de niñas y niños en situación vulnerable.

“Eso significa, levantar un censo de menores de edad en condiciones de vulnerabilidad por educación, salud y alimentación para conocer su situación; crear un programa de apoyos directos a hogares con infantes en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de evitar la deserción escolar por falta de ingreso.

De igual modo se pretende recuperar las estancias infantiles, instrumentar programas de salud preventiva para garantizar un cuadro básico de atención; promover la alimentación sana de niñas y niños, incluyendo la participación de Organismos de la Sociedad Civil. Además con el compromiso, se mejorar la infraestructura educativa y promover una cultura de paz, seguridad y justicia entre la infancia. Lo que implica fortalecer las acciones de mantenimiento de escuelas públicas, de nivel preescolar y primaria, en coordinación con autoridades educativas de la ciudad y del Gobierno Federal; incluir en las acciones de rescate de la infraestructura y los espacios públicos (parques y centros deportivos); fortalecer los instrumentos de seguridad ciudadana en las escuelas públicas para garantizar la tranquilidad de padres e hijos y combatir la deserción escolar.

“Pediremos a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México peritos y ministerios públicos capacitados para tomar declaraciones a menores con el uso de herramientas psicológicas que garanticen la no revictimización cuando sean víctimas o testigos de algún delito. Para nosotros, gobernar es la oportunidad de mejorar la vida de las personas. Y en particular de las niñas y los niños. Es un reto que tomamos con claridad y decisión, confiando en que podremos sumar el apoyo de la sociedad civil y de personas con experiencia y trayectorias de vida que han construido políticas y programas que han

conseguido este resultado”, recalcó la candidata.

Y concluyó: Esta es una posibilidad real, que solo podremos concretar con el triunfo de la Alianza. Es por eso que exhorto a padres de familia y a la ciudadanía en general a votar por la Alianza, “porque las y los candidatos de la alianza sabemos trabajar y sabemos dar resultados. Y porque le podemos decir a las niñas y a los niños: también va por ti. Sobre todo, va por ustedes y porque tengan un mejor futuro”.

En su oportunidad, la candidata al Distrito XVIII local, Polimnia Romana Sierra convocó a retomar el ideal educativo para formar en las niñas y niños, para rescatarlos del abandono y el desamparo por parte del Estado.

Esta alianza busca que nuestros niños y jóvenes cuenten con instituciones seguras, donde puedan desarrollar sus capacidades, recibir una alimentación sana y una asistencia médica adecuada, pero sobre todo a transmitirles seguridad identidad y amor por sus semejantes”.

También pidió romper el círculo vicioso de abandono, desigualdad, inseguridad, drogadicción y de conductas antisociales atendiendo a la primera infancia.

La Alianza por la niñez en Álvaro Obregón fue firmada por la psicóloga integral especializada en niños y adolescentes, Julia Borbolla Niño de Rivera, la coordinadora regional del Pacto para la Primera Infancia en la Ciudad de México y Estado de México.

Abril Torres, así como una madre usuaria de ya estancia infantil, Lizbeth Escobar y la directora de la estancia infantil, Mis primeros pasos VII Miriam Sánchez Paz.

Julia de la Borbolla Niño de Rivera reconoció el trabajo desempeñado por Lía Limón en favor de la infancia desde hace más de 25 años y advirtió que de obtener el triunfo este 6 de junio los niños obregonenses tendrán una gran aliada ya que ella se preocupara de su educación, alimentación y sano desarrollo.

Acompañaron a la candidata de la Alianza Va por México a la Alcaldía de Álvaro Obregón en el evento los candidatos a concejales Liz Salgado, Lili Montaño, Guillermo Ruíz y Luis Armando Báez.

efve