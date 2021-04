TEPJF cancela candidaturas de Félix Salgado y Raúl Morón

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le dio la razón al Instituto Nacional Electoral (INE) y canceló en definitiva las candidaturas de los morenistas Félix Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero y de Raúl Morón Orozco al gobierno de Michoacán.

En sesión ordinaria, seis de los siete magistrados votaron a favor de confirmar la sanción del Consejo General del INE y argumentaron que la autoridad electoral siguió un proceso adecuado que llevó a la sanción de Félix Salgado con la pérdida de su registro por no haber presentado su informe de gastos de precampaña.

Salgado Macedonio había argumentado, en una impugnación en el Tribunal, que sí presentó los informes de gastos ante Morena con fecha 1 de febrero, pero ese argumento jurídico fue desechado porque no estuvo bien sustentado al no presentar las pruebas suficientes y al mostrar documentos en los que las fechas no coincidían.



La mayoría de los magistrados votaron a favor de ratificar la definición del INE, lo cual dejó sepultada la candidatura de Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero, por lo que ordenaron a Morena que se sustituya al candidato.

La Sala Superior del Tribunal resolvió que quedó probado que el morenista estuvo presente en diversos eventos y lugares de Guerrero, donde realizó recorridos e hizo llamados a obtener el apoyo de la ciudadanía, pues utilizó expresiones relativas a que iba a ganar las encuestas para lograr la candidatura de Morena.

En el caso de Raúl Morón Orozco, el voto de cinco magistrados validaron la cancelación de su candidatura al gobierno de Michoacán, debido a que se encuentra en el mismo caso, es decir tampoco presentó sus informes de gastos de precampaña.

Los magistrados desecharon los argumentos de Morón en los que insistía que no era precandidato al gobierno de Michoacán y presentó su informe de gastos en ceros. Sin embargo, el michoacano sí realizó gastos de precampaña.

El presidente de la sala superior, José Luis Vargas Valdez, votó en contra de cancelar el registro de Raúl Morón y lo mismo en el caso de Félix Salgado.

En ambos casos, el tribunal electoral confirmó que la cancelación del registro fue justa porque la infracción de no presentar informes de gastos de precampaña amerita una sanción grave, es decir la pérdida del registro como candidato a cualquier cargo público.

Por Misael Zavala

EAA