Clara Luz Flores afirma que su disculpa no atiende a una estrategia electoral

Clara Luz Flores, candidata de la coalición Juntos Haremos Historia por la gubernatura de Nuevo León, aclaró que su error en relación con Keith Raniere, líder del grupo NXIVM, fue no precisar sí lo conocía o no.

“Para mí conocer una persona es saber qué hace en sus días libres, cuál es su circunstancia familiar, si puede llegar a ser mi amigo. No es si me siento o no en una entrevista. En esos cursos siempre había cámaras. Yo tomé esos cursos, igual que mucha gente en México, nadie sabía qué hacía esa persona en sus condiciones íntimas o secretas y por eso digo que yo no he cometido ningún delito”, comentó Clara Luz Flores en entrevista con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez para El Heraldo Radio.

Fue el 25 de marzo que se filtró un video sobre una entrevista que sostuvo Flores con Raniere. Refirió que lo único que hizo fue asistir a un curso y que el líder del grupo NXIVM es un criminal que está juzgado, “se me hace muy cobarde de mis adversarios que me quieran calificar o que quieran confundir a la gente. Yo no he cometido ningún delito, lo único que hice fue entrar a un curso de superación, como muchas personas lo hicieron en México (...) hoy estoy ofreciendo una disculpa a la ciudadanía que se pudo sentir ofendida por esta acción”.

De cara a la contienda electoral por la gubernatura de Nuevo León, la abanderada de Morena precisó que la entidad se merece propuestas factibles y que ya no existan gobiernos improvisados o que estén abusando del propio Nuevo León, además de que sea un estado para todos, no para unos cuántos.

En el estado se estima que votarán 4.2 millones de ciudadanos el próximo 6 de junio.

La candidata fue cuestionada si considera que se puede recuperar en las encuestas de opinión. Precisó que la disculpa nació del corazón y que no atiende a estrategias electorales y “fui tres veces presidenta municipal de un municipio en donde cuento con el privilegio de tener amistades y cariño, eso es gracias a mi congruencia de vida, de resultados, de trabajo, de innovación y eso es lo que le ofrezco a Nuevo León. Las encuestas son una fotografía del momento, creo que la encuesta que se va a dar es la encuesta el 6 de junio”.

Para Clara Luz lo importante es seguir aportando valor y muestra de ello, consideró que son los resultados que obtuvo en el municipio de General Escobedo. “Pueden decir muchas cosas, pero hay que analizar la historia de vida de cada uno de los candidatos, porque en Nuevo León se juega el futuro de las siguientes generaciones, no se juega solo las elecciones (...) Lo que no hemos tenido en Nuevo León es una mujer que venga a hacer equipo con los mejores hombres, honestos, con total trasparencia y es lo que estoy ofertando”.

yc