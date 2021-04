Elecciones en Nuevo León: Clara Luz Flores presenta declaración 3 de 3

La candidata de la coalición Juntos Haremos Historia en Nuevo León a la gubernatura, Clara Luz Flores Carrales presentó su declaración 3 de 3 ante la Comisión Estatal Electoral (CEE), y aseguró que será ella quien gobierne.

Y retó a sus contrincantes por la gubernatura a entregar y hacer públicas sus declaraciones 3 de 3; incluyendo bienes y posesiones, declaraciones fiscales y relaciones de familiares cercanos con quienes tengan vínculos económicos.

"Un candidato debe ser honesto y demostrarlo y no sólo decir que es honesto por el bien de Nuevo León. Si no tienen nada que ocultar, los reto a que antes del 15 de mayo presente en la CEE su 3 de 3, para que los ciudadanos tengan tiempo de revisar quiénes somos todos y que tenemos, para que tomen una decisión razonada para emitir su voto", afirmó.

Además, destacó ser la primera candidata a la gubernatura en presentar la información al respecto y lo denominó como un acto de congruencia y trasparencia.

Flores Carrales insistió que en su gobierno no habrá familiares que decidan o intervengan en las decisiones que se tomen desde el poder, y mucho menos que se puedan beneficiar de la posición y el cargo que ella ocuparía.

"Yo soy la candidata, no mi marido. No habrá intereses ocultos, no habrá papás incómodos, no habrá hermanos incómodos y no habrá maridos incómodos, porque Nuevo León ya no se merece eso", añadió.

E insistió en que la que gobernó el municipio de Escobedo en diferentes ocasiones -puesto que desempeñó del 2009 al 2012 y del 2015 al 2020-, y logró reconocimientos por su labor en la administración pública, incluso a nivel internacional en materia de seguridad, fue ella y no su esposo Abel Guerra, u otros familiares o relaciones de la candidata.

