Giovani Gutiérrez promete generar condiciones para reactivar economía en Coyoacán

Giovani Gutiérrez, candidato de la Alianza Va por México (PAN-PRI-PRD) a la alcaldía Coyoacán, explicó que los ciudadanos de esta demarcación enfrentan circunstancias económicas adversas, las cuales los han obligado a buscar alternativas con las cuales poder subsistir.

Por lo que, dijo, nuestro compromiso es llevar cabo dos ferias del empleo al año, en una de las cuales se dará especial énfasis a las mujeres que están en búsqueda de algún trabajo.

Indicó que cientos de personas han sufrido los efectos económicos que ha dejado la pandemia de COVID 19 por más de un año, por ello, es obligación de la autoridad apoyarlos, orientarlos y acercarlos a posibles fuentes de trabajo con el objetivo de que logre un empleo que les dé estabilidad en sus ingresos monetarios.

“Nos preocupa en particular el caso de las mujeres que, al ser cabezas de familia, primero no cuentan con un espacio en dónde dejar a sus hijas e hijos para ir a trabajar, como son las estancias infantiles y, en segundo lugar, la posibilidad de que tampoco sean reconocidas en su trabajo y no se les pague lo que les corresponde. Más preocupante es el caso de quienes han perdido su empleo y no encuentran un trabajo que les dé estabilidad. A ellas nos vamos a enfocar. A ellas les vamos a ayudar con estancias infantiles y con una feria del empleo de género”, expuso.

Al recorrer los pasillos y andadores de la colonia Santa Martha del Sur, los ciudadanos manifestaron su preocupación porque sus habitantes han tenido que buscar alternativas para poder subsistir, ya sea habilitando sus hogares como pequeñas tiendas, dedicados al comercio en vía pública o incluso abriendo alguna clase de negocio para allegarse de recursos.

Gutiérrez añadió que uno de los objetivos primordiales de su gobierno será el convocar a los micro, pequeños y medianos empresarios, para que se lleve a cabo una feria del empleo donde se haga coincidir a quienes buscan trabajo y a quienes solicitan personal de manera que los empleos se concreten en la misma demarcación de Coyoacán a fin de que no haya que trasladarse a sitios alejados para ir a laborar.

“Vamos a dedicar especial atención y espacio para las mujeres en esta feria del empleo. Queremos que aquellas empresas, de todos tamaños, que estén en búsqueda de una directora, una subdirectora, una empleada, una trabajadora o alguien con capacidades certificadas por la propia alcaldía, pueda ser recomendada y contratada”, concluyó.

