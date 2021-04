Lorenzo Córdova llama a los actores políticos a cumplir con la ley

Ante las declaraciones que hizo el candidato a gobernador Rubén Rocha Moya en contra del INE, el presidente de este órgano electoral, Lorenzo Córdova Vianello dijo que, no caerá en provocaciones y que llamó a todos los actores políticos a ajustarse a lo que establece la ley en materia electoral para estos comicios.

En rueda de prensa virtual, el titular del INE fue cuestionado por los señalamientos que hizo el candidato de Morena y Partido Sinaloense, quien mencionó que no cumple como árbitro electoral y está alineado a la alianza PRI-PAN-PRD, y acusó que es acosado por fiscalizadores del instituto.

El pasado martes, a la salida de una reunión en la Cámara Nacional de Comercio en Culiacán, un fiscalizador del INE abordó a Rubén Rocha para entregarle una notificación.

Candidatos deben permitir la fiscalización

Córdova Vianello respondió que los candidatos y partidos deben permitir la fiscalización, porque no es una cuestión de contentillo, sino una obligación, ya que los candidatos que se registraron aceptaron las reglas, que no fueron elaboradas por el INE; por lo que invitó a quien no esté conforme con el marco legal, a que acuda al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a presentar un recurso de inconformidad.

El consejero presidente del órgano electoral aclaró que, nadie puede impedir que el personal del INE realice su trabajo de fiscalización durante la campaña, ya que no es cuestión de confianza o no, sino que se debe cumplir con la Constitución.

Y sobre los señalamientos que ha hecho el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador contra el INE, Lorenzo Córdova sostuvo que, el mandatario nacional es un actor político y democrático en el país; y dejó en claro que, quien no se ajuste a las reglas del juego en este proceso electoral, sea quien sea, el Instituto vigilará que eso no ocurra, y negó que haya polémica con el presidente.

Por Carlos Valenzuela

