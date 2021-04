Fake News: Hija de Félix Salgado no lo sustituirá en candidatura a gubernatura de Guerrero

Luego de que el Instituto Nacional Electoral decidiera negarle por segunda ocasión la candidatura a Félix Salgado Macedonio y a Raúl Morón, aspirantes a gobernar Guerrero y Michoacán, respectivamente, se difundió una versión según la cual, la hija de Salgado Macedonio lo sustituiría como candidata.

Sin embargo la hija del político guerrerense desmintió esta versión mediante un comunicado de sus redes sociales.

“Me llamó Evelyn Salgado Pineda, no ‘Juanita’. Aquí no hay plan B ni C. Apoyo a mi padre Félix Salgado Macedonio hasta el final, tope a donde tope. Mi padre es insustituible, es único. Un luchador social amado por su familia y su pueblo. ¡Hay toro!”, publicó la mujer.