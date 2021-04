Félix Salgado Macedonio respeta sólo a TEPJF

Luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) ratificó la sanción que les retira la candidatura a gobernador para Guerrero y Michoacán, respectivamente, Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón Orozco alistan las impugnaciones.

Tras regresar a Acapulco, Salgado aseguró que respetará la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPFJ).

En su cuenta de Twitter, el morenista investigado por abuso sexual escribió: “Respetaremos lo que el Tribunal Electoral decida. Es un compromiso con la democracia y con nuestra patria. La 4T avanza sin descanso. Ya tenemos entumido nuestro cuerpo, sólo estamos avanzando con el corazón. Gracias México por tu apoyo. ¡Hay toro!”.

Además, María del Sol o Evelyn Salgado Pineda, hijas del ex candidato, no son el plan B del partido, afirmó el ex candidato.

Ante los rumores de que alguna de ellas podría remplazarlo en la boleta para luego cederle el cargo, aseguró en entrevista para El Heraldo Radio que se era un invento.

En redes sociales, una de las hijas del político sostuvo que ella no era ninguna “Juanita” y que “aquí no hay plan B ni C. (...) Mi padre es insustituible, es único”, escribió.

En tanto, en Morelia, Raúl Morón, coordinador estatal en Defensa de la Cuarta Transformación, anunció que este jueves presenta ante el TEPJF una segunda impugnación para que el INE le restituya su candidatura al gobierno de Michoacán.

El morenista se dijo respetuoso de las acciones y declaraciones hechas por Salgado, de quien consideró, “incrementó su estrategia”.

“Nosotros hemos sido solidarios, implementamos nuestra estrategia y es muy respetable. Ya lo que diga cada quien es responsabilidad de cada quien, y nosotros siempre hemos estado actuando en base a la legalidad, vamos a continuar por esa ruta”, resaltó.

POR ALFONSO JUÁREZ, KARLA BENÍTEZ Y CHARBELL LUCIO

maaz