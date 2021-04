Sergio Mayer: "La ley es la ley", opina sobre caso de Félix Salgado Macedonio

El presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, Sergio Mayer, consideró que la sanción que el Instituto Nacional Electoral le impuso a Félix Salgado Macedonio fue excesiva pero al mismo tiempo llamó a que se respetara la ley.

“Aunque considero que INE aplicó la máxima sanción, la ley es la ley, y quizá no estemos de acuerdo con las resoluciones, pero es muy importante que #RepetemosLasInstituciones para eso fueron creadas, es lo único que puede fortalecer nuestra democracia”, escribió Mayer en redes sociales. Es mi opinión”, opinó Mayer en sus redes sociales.

Las declaraciones de Mayer, también morenista, se insertan en el contexto de la decisión de negarle la candidatura a Félix Salgado Macedonio y a Raúl Morón, aspirantes a las candidaturas para las gubernaturas de Guerrero y Michoacán, respectivamente.

El fallo, que se hizo público hoy pero que se conoció extraoficialmente desde ayer, considera que debido a que los aspirantes no transparentaron algunos de los gastos que realizaron durante la precampaña, no deben ser candidatos.

La opinión de Mayer se suma a la declaración de Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, quien también consideró que la decisión que el INE tomó en relación con las candidaturas de sus compañeros de partido, fue excesiva.

Ambos, se sumaron a las declaraciones que hizo el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, durante la conferencia matutina de hoy, en donde criticó que el consejo del Instituto Nacional Electoral (INE) no considerara la recomendación hecha por el (TEPJF) para que efectivamente se sancionara a los candidatos que no cumplieran con ciertas condiciones como la comprobación de gastos pero que no se les retiraran las candidaturas.

López Obrador incluso propuso que se podría hacer una consulta utilizando tecnologías como las de las empresas de call centers para preguntar a la población si están de acuerdo en que se les retirara la candidatura a ambos funcionarios.

La crítica del partido guinda en torno a la decisión del INE se ha fundamentado en que a los aspirantes se les está negando el derecho constitucional de votar y ser votados para puestos de elección popular.

