AMLO propone encuesta para que se decida candidatura de Félix Salgado Macedonio

Durante la conferencia matutina el presidente, Andrés Manuel López Obrador, señaló que la decisión de retirarle las candidaturas a Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón para Guerrero y Michoacán respectivamente, recae finalmente en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), por lo que habrá que ver la resolución de ese organismo.

Sin embargo señaló que también se podría aprovechar que existen tecnologías como las de los call centers y se podría realizar una encuesta a la población para que decida si se debe mantener o se le debe quitar la candidatura al guerrerense y al michoacano.

“Sería muy sencillo ahora que hay estos sistemas de teléfono, un call center, que hoy y mañana el tribunal delibere y una empresa especializada hiciera una encuesta y le preguntara a todos: ‘¿quieres que participe este candidato o no? Y se le acepta el registro o no, señaló el presidente.

De acuerdo con AMLO, la población seguramente votaría a favor de que se mantuviera la candidatura de ambos aspirantes.

“Estoy seguro que la gente va a decir que participe, aún los que no van a votar por ellos, porque no se debe de descalificar en la democracia, es el pueblo el que tiene la última palabra siempre”, propuso finalmente López Obrador.

El presidente también criticó que el consejo del Instituto Nacional Electoral (INE) no considerara la recomendación hecha por el (TEPJF) para que efectivamente se sancionara a los candidatos que no cumplieran con ciertas condiciones como la comprobación de gastos pero que no se les retiraran las candidaturas.

López Obrador señaló que era un acto antidemocrático que se sancionara tan drásticamente a Félix Salgado Macedonio y a Raúl Morón pero llamó a que se respeten los procedimientos y confió en la decisión final que tomará el tribunal electoral.

