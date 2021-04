Coyoacán con carrera pareja rumbo a la elección de alcalde

En la contienda por la alcaldía de Coyoacán se prevé una elección pareja entre los dos aspirantes de los principales bloques políticos del país.

En la encuesta de Opinión Pública, Marketing e Imagen/Heraldo Media Group se detalla que el exdiputado Carlos Alonso Castillo Pérez, candidato de Morena y PT, alcanzó 37.7 por ciento de las preferencias.

Sin embargo, muy de cerca se encuentra el empresario Giovanni Gutiérrez Aguilar, propuesta política del PRI, PAN y PRD, quien obtuvo 32.8 puntos porcentuales en la encuesta.

Coyoacán es considerado como una de las zonas patrimoniales y culturales de mayor relevancia de la capital, donde viven 614 mil 447 personas y el 52.9 por ciento son mujeres.

En esta demarcación el virus SARS-COv-2 afectó a 35 mil 363 personas y generó la defunción de dos mil 124 habitantes, hasta marzo pasado.

El empresario Gerardo Luis Castillo Alcalá, candidato del Partido Verde Ecologista de México, alcanzó 4.6 puntos porcentuales de preferencia entre los encuestados.

De manera consecutiva los encuestados ubicaron con 4.1 por ciento a Patricia Urriza Arellano, de Movimiento Ciudadano; con 1.1 por ciento a Karen Lizbeth Preciado Guerrero, por Redes Sociales Progresistas; y 1 por ciento a Cynthia Barrios García, candidata por el Partido Encuentro Solidario.

En este ejercicio de opinión 14.2 por ciento de los participantes señalaron que no saben o aún no deciden a quién otorgarían su voto; mientras que 4.5 por ciento señaló que elegiría a otro candidato o que no aparece entre las propuestas políticas.

Con información de Héctor Cervantes Pontigo

Metodología.- Casa encuestadora responsable / Levantamiento y procesamiento: Opinión Pública, Marketing e Imagen. Consultoría en soluciones integrales / Diseño y análisis de resultados: Social Research Solutions, S.A. de C.V. Muestreos representativos a nivel demarcación/alcaldía (hombres y mujeres mayores de 18 años con teléfonos fijos en sus hogares y teléfonos celulares) mediante encuestas telefónicas con robot, enviando preguntas con mensaje pregrabado que contesta el entrevistado en su teclado telefónico marcando opciones de respuesta. Entre el 8 y el 9 de abril se levantaron 600 encuestas telefónicas por entidad, y el margen estadístico de error en los estudios es de +/- 4%, con un nivel de confianza del 95%.

