“En Tepito no vamos a criminalizar ni a criticar el comercio en la vía pública”: Dolores Padierna

La candidata de Morena a la alcaldía de Cuauhtémoc, Dolores Padierna puntualizó que en Tepito no va a criminalizar el comercio en vía pública, no obstante, dijo que no tolerará que invadan carriles y con ello no permitirán la entrada de servicios de emergencia.

Queremos que entre el servicio de bomberos, de ambulancias, de patrullas, el camión recolector de basura, por eso necesitamos que algunas calles estén libres para el acceso de esas unidades de atención a la gente”, expuso.

Durante un recorrido por esta zona, la aspirante dijo que con ella se va a respetar la ley, y dejó en claro que no apoya la instalación de “chelerías” en las calles.

“En primer lugar, porque eso es violatorio de la Ley, pues está prohibido vender alcohol en la vía pública, y aquí ya se volvió negocio de dos: quien lo permite y el que cobra. Conmigo, lo digo para que se entienda muy bien, se va a respetar la Ley”, advirtió. Expresó que se encargará de que Tepito sea para los tepiteños, "lo digo para que quien quiera oírlo, lo escuche”.

“¿A quién le beneficia ese desorden? A los tepiteños no. Seguramente son de otro lado los que vienen aquí y se instalan, porque si fueran de Tepito amarían su colonia y querrían verla bonita. No vamos a criminalizar ni a criticar el comercio en la vía pública, pero debajo de la banqueta no”, manifestó.

Tras afirmar que no es autoritaria, Padierna Luna insistió en que hará valer la Ley, “necesitamos que aquí haya mucha cultura, recreación, deporte. Tepito es la cuna del boxeo, tiene medallistas, es un barrio que culturalmente debería de destacar más. Yo quiero que destaque Tepito por su cultura, por su arte, por la generosidad de su gente, por todo lo bueno que tiene el Barrio Bravo, que es la inmensa mayoría de la población”.

Sostuvo que la gente es buena, pero está olvidada por estigma, “en fin, vecinas y vecinos, hay mucho por hacer, yo vengo a trabajar, a entregar lo mejor de mí; la experiencia, el cariño de la gente y a levantar la colonia Morelos porque es demasiado importante para dejarla perder y que las autoridades no la tomen en cuenta, que la vean con signo de pesos”, refirió.

Finalmente dejo en claro que no llegará a la Alcaldía Cuauhtémoc a vender banquetas, sino a darle orgullo a la gente, dignidad, a entregarse de tiempo completo y levantar Tepito; “a partir de mi Gobierno vamos a transformar el Barrio Bravo, vamos a darle una vida digna y atender a su gente”.

Cinthya Stettin

mgm