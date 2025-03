¿Aprobación de corridas de toros sin violencia es un gran paso para nuestro país? Esto dicen expertos

Durante la Mesa de análisis de A Fuego Lento del martes 18 de marzo para Heraldo Radio, los invitados conversaron sobre la decisión que adoptó el Congreso de la Ciudad de México, con 61 votos a favor para aprobar el dictamen que prohíbe las corridas de toros con violencia.

Bajo la conducción de Alfredo González Castro en compañía de Isaías Robles, estuvieron los expertos: Antonio Casanueva, integrante de la Asociación Civil Tauromaquia Mexicana; Arturo Berlanga, activista por los derechos de los animales y del medio ambiente; Pedro Haces Lago; diputado local y empresario taurino; y Daniela Álvarez, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales e iniciativas ciudadanas de Congreso de la CDMX del PAN.

El primero en intervenir durante la conversación fue el diputado Pedro Haces Lago, quien reconoció el esfuerzo y el pensar de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, y el de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, "porque a diferencia de otros estados que se ha ido dando esta prohibición total, dijeron respetemos las tradiciones, respetemos la cultura".

Admitió que como diputado joven y congruente no acompaña el proyecto, pero siempre ha impulsado que la modernización transitoria es lo que tiene que definir cualquier decisión, y no la prohibición.

A continuación, participó la legisladora del PAN, Daniela Álvarez, quien manifestó que este es un gran avance, "más allá de colgarnos de esto, la verdad es que hicimos justicia a una iniciativa ciudadana".

"Es la primera vez en más de 15 años que una Comisión logra dar este paso y pues evidentemente estamos orgullosos de haber construido ese consenso (...) fuimos constantes, fuimos con argumentos jurídicos construyendo un camino y pues hoy logramos ver la luz de este dictamen y logramos hacerle justicia a las más de 27 mil personas que firmaron esta iniciativa", resaltó.

Aunque mencionó que están preocupados por cuál será el acompañamiento que tendrá el Gobierno con el sector de la Tauromaquia, "no se llegó a ese tema y sí estamos preocupados porque lo que se aprobó hoy entra en vigor ya el día de mañana", dijo.

"Los animales no están para nuestro entretenimiento": Berlanga

Casanueva consideró que la aprobación del Congreso es un desconocimiento profundo de la Tauromaquia / FOTO: Archivo

Más adelante, a la Mesa de análisis de A Fuego Lento del martes 18 de marzo para Heraldo Radio, se incorporó a la conversación Arturo Berlanga quien afirmó que "los animales no están para nuestro entretenimiento, nosotros les imponemos a los animales determinadas funciones de una manera arbitraria".

En ese sentido, subrayó que este tema sobre la prohibición o no de las corridas de toros, "no se trata de qué percepción tengo, si me gusta, si es arte, si es cultura, no, porque estas cuestiones son meramente subjetivas y personales, nosotros hemos llevado este plano a lo legal, a lo que debe ser".

"La pregunta que todos nos debemos hacer como sociedad, si un grupo de personas y una actividad puede estar por encima de las constituciones, de leyes federales, leyes generales, normas oficiales mexicanas, me parece que la respuesta es que no", decretó.

Por ello, consideró que la aprobación de este dictamen sí es un gran paso y un gran avance en el cumplimiento de las leyes federales y las normas oficiales mexicanas.

Por su parte, Antonio Casanueva señaló que lo que aprobó el Congreso de la CDMX, "no solo es un desconocimiento profundo de la Tauromaquia, sino de la relación ancestral del ser humano, la muerte y el sacrificio".

"La sangre, no es ni un accidente ni un exceso, es el acto central de una corrida de toros. Sin sangre, la corrida sería un sacrificio sin ofrenda, un teatro sin desenlace, una historia sin sentido. (...) Sacrificamos al animal que consideramos más hermoso, que honramos y lo sacrificamos arriesgando nuestra propia vida".

Sigue leyendo:

Celebro la aprobación en Congreso de CDMX del dictamen sobre espectáculos taurinos sin violencia: Pedro Haces Lago

Clara Brugada celebra aprobación de las corridas de toros sin violencia en la CDMX