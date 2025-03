Celebro la aprobación en Congreso de CDMX del dictamen sobre espectáculos taurinos sin violencia: Pedro Haces Lago

El diputado local por Morena, Pedro Haces Lago, reconoció y celebró la aprobación en el Congreso de la Ciudad de México del dictamen sobre espectáculos taurinos sin violencia, porque, aseguró, no se trata de un tema de medallas para ningún partido político, al tiempo que reconoció a la Jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, así como a la Presidenta Claudia Sheinbaum, por este gran paso.

Así lo declaró el legislador local en entrevista con Javier Solórzano en Referente de Heraldo Televisión: "Hoy bien lo sabe la gente, el dictamen pasa al pleno, y yo como joven presenté mis reservas, no fueron aprobadas, y yo no pude por congruencia acompañar el proyecto (...) No es pecado ni delito ser taurino" acotó.

Haces Lago reconoció el intenso debate que se gestó en las últimas semanas en los medios de comunicación y criticó con dureza a una oposición "que quiere colgarse una medalla que no les corresponde". Si bien enfatizó que su partido, morena, haya dicho no a la prohibición de las corridas de toros al tiempo que cuidó las tradiciones y la cultura en torno a la denominada Fiesta brava.

"Lo que hoy aprueba la mayoría es que no se lastime al animal y que no muera", destacó el legislador capitalino; "veámoslo como una modernización o una evolución: siguiendo esta lógica las corridas de toros van a ser distintas y hay 210 días de por medio para que se conforme el nuevo reglamento y es ahí en donde se invita a los taurinos a que formen parte también de este nuevo reglamento, que promuevan ideas y que esta nueva forma de ver estas corridas de toros" prospere con su apoyo.

"Vamos a modernizar la fiesta de los toros en la CDMX

Haces Lago reconoció que en Morena son responsables y congruentes en este tema tan sensible para la sociedad mexicana: "Celebro la decisión de la Presidenta de no prohibir", declaró. FOTO: Especial

Pedro Haces Lago reiteró que lo que ocurrirá en la capital del país será la modernización de la fiesta de los toros, por lo que "habrá que trabajar mucho en este nuevo reglamento para ver cómo se" va a gestar.

Recordó que estos cambios ya entrarán en vigor a partir de los primeros minutos de mañana miércoles 19 de marzo, por lo que la fiesta de los toros ya no será un espectáculo como están acostumbrados los capitalinos: "Mañana entrará en vigor el nuevo reglamento y las corridas de toros tendrán que entrar en esa modalidad", expuso.

Haces Lago reconoció que en Morena son responsables y congruentes en este tema tan sensible para la sociedad mexicana: "Celebro la decisión de la Presidenta de no prohibir, porque en mayo viene la discusión de las leyes secundarias de los derechos de los animales".

En esta ciudad se prohíbe la crueldad animal como espectáculo. Nuestro reconocimiento a las y los diputados del @Congreso_CdMex, por escuchar las voces de más del 85 por ciento de la población, para prohibir las corridas de toros con violencia animal. La… pic.twitter.com/IaRzwjlmWu — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) March 19, 2025

Y recordó que son más de 30,000 las personas que viven de la industria en torno a la fiesta brava, por lo que en Morena no van a permitir que se queden sin trabajo, por ello van a regular con medidas legales, tangibles y que no afecten a la gente, concluyó.