Reconoce Rosa Icela a empresarios por 50 mil empleos a repatriados de Estados Unidos

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez hizo un reconocimiento a las y los empresarios mexicanos por ofrecer 50 mil vacantes de empleo a las y los connacionales que son repatriados de los Estados Unidos ante la política migratoria de la administración de Donald Trump.

Durante la CVII Asamblea General Ordinaria de la CONCAMIN, la secretaria Rosa Icela Rodríguez consideró que un empleo les permitirá a las y los mexicanos repatriados reincorporarse con mayor facilidad al país.

“Hoy, quiero agradecer de todo corazón el apoyo decidido y solidario de ustedes que brindan a nuestros connacionales repatriados con ese apoyo, grande, grande, de alrededor de cincuenta mil empleos. Tener un trabajo digno, les permitirá rehacer sus vidas en su tierra natal”, indicó.

La responsable de la política interior señaló que el sector empresarial e industrial son clave para lograr el crecimiento económico en beneficio de miles de familias que requieren certeza y seguridad en sus ingresos.

Gobierno de Sheinbaum reconoce la movilidad humana como un derecho: Segob

Rosa Icela Rodríguez dijo que las y los connacionales repatriados llegan a un México en plena transformación. FOTO. X / @rosaicela_

Expuso que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum reconoce la movilidad humana como un derecho y sabe que las personas migrantes no son criminales, sino hombres y mujeres de bien que dejaron su tierra en busca de mejores oportunidades, que trabajaron duro y aportaron a la economía de Estados Unidos y a la de México.

“Hemos articulado todo nuestro esfuerzo para recibirlos en los 10 centros de atención instalados en los seis estados fronterizos del norte; incorporarlos a programas y brindarles servicios de alojamiento, alimentación, atención médica y trámites, así como ofertas de trabajo. Y mediante autobuses que tenemos dispuestos en los puntos de repatriación fronteriza, trasladamos a nuestros connacionales a los centros de atención, y de estos espacios a las capitales de sus estados de origen, para que se reúnan con sus familias”, explicó.

Rosa Icela Rodríguez dijo que las y los connacionales repatriados llegan a un México en plena transformación, donde ha habido un auténtico cambio de régimen y donde, por primera vez, una mujer encabeza el Poder Ejecutivo Federal.

Agradecemos la invitación del presidente de la @CONCAMIN, @AMalagonB, a su CVII Asamblea General. Ante el actual complejo escenario internacional, los empresarios tienen todo el respaldo del Estado Mexicano y la seguridad jurídica en sus inversiones para continuar engrandeciendo… pic.twitter.com/FXlJow6nvG — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) February 20, 2025

Discurso de la secretaria de Gobernación durante la CVII Asamblea General Ordinaria de CONCAMIN

Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes.

Agradecer, en primer lugar, la invitación del presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, Alejandro Malagón Barragán, para participar en su centésima séptima Asamblea General Ordinaria.

Y, por supuesto, agradecer a todos los integrantes de la Concamin aquí presentes; es un gusto que me permitan estar con ustedes.

Saludo a todos los integrantes de este presídium –nunca había visto un presídium tan grande–. A mis compañeros y compañeras del Gobierno de México, a mi querida amiga Alicia Bárcena, secretaria del Medio Ambiente; a Marath Bolaños, secretario del Trabajo; y a todos los aquí presentes, compañeros y compañeras de los gobiernos de diferentes entidades.

Reciban un saludo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, una Presidenta inteligente, valiente y exigente, que nos invita, con su ejemplo, a seguir adelante y nos convoca a trabajar juntas y juntos por el bien de nuestro país.

Para el Gobierno de México, el trabajo con el sector empresarial, con el sector industrial, es clave para lograr el crecimiento económico en beneficio de miles de familias que requieren certeza y seguridad en sus ingresos.

Con ustedes, empresarios, empresarias de la industria mexicana, hemos tenido acuerdos importantes para hacer posibles los incrementos al salario mínimo; la disminución de precios de la canasta básica y el récord de empleos formales en diversos años, especialmente, en 2024.

Muchas gracias por su compromiso con México y por trabajar en unidad en beneficio de mexicanas y mexicanos.

Desde el gobierno federal se han destinado importantes recursos para la realización de obras de infraestructura, vial y ferroviaria, y de infraestructura en general en el país. Esto ayudará mucho para facilitar la movilidad y el traslado de diferentes mercancías y productos.

Y por eso, para la Presidenta Claudia Sheinbaum es una prioridad, también, la atención a las causas que generan la violencia en zonas específicas del país.

Por ello, hemos implementado la Estrategia de Construcción de Paz, con la cual se llevan más de 100 programas y servicios de diferentes dependencias del Gobierno de México a poblados y comunidades de municipios prioritarios.

Esta labor se lleva a cabo con el apoyo de los estados y municipios, en escuelas, en empresas, en comunidades, y se lleva a cabo con el apoyo de los gobiernos estatales y municipales, pero también de organismos sociales, organismos religiosos, y todo tipo de sindicatos y de organizaciones de todo tipo que quieran estar participando en la construcción de la paz.

¿Qué hacemos en esos lugares? Nos encontramos desplegados en territorio, visitando casa por casa, para identificar las necesidades de las familias e incorporarlas a programas y beneficios que tenemos para ellas.

Y si, por ejemplo, algún niño no acude a la escuela, hacemos todo para incorporarlo. Si un joven no recibe una beca, le ayudamos a hacer el trámite, o si alguien no tiene trabajo, pues lo ayudamos a acercarse al Servicio Nacional de Empleo.

También efectuamos programas de paz con actividades como escuelas, talleres, eventos culturales y deportivos, a las que asisten miles de personas, sobre todo, en municipios con mayor rezago.

¿De qué se trata? De atender las causas que generan la violencia, la pobreza, el atraso, la marginación. Por eso, por ejemplo, pusimos en marcha Sí al Desarme, Sí a la Paz, una acción en conjunto con las iglesias, con la que buscamos concientizar a la población sobre el peligro que representa tener armas de fuego en casa e invitarla a que las intercambien por dinero en efectivo.

Con esta labor, por ejemplo, la iglesia Católica nos permite instalar módulos de canje en sus atrios, en las entradas de las iglesias.

Ya hemos estado en la Basílica de Guadalupe, aquí en la Ciudad de México; en Acapulco, en Chilpancingo; en San Cristóbal de las Casas y, ayer iniciamos en León, Guanajuato, frente a la Catedral Basílica Metropolitana.

También estamos trabajando con gobernadoras y gobernadores, presidentas y presidentes municipales de todo el país para que puedan mejorar la infraestructura, alumbrado, y la seguridad de caminos transitados por mujeres, hombres, niñas y niños para convertirlos en Senderos de Paz.

También, ahora, desde Gobernación, mantenemos una acción coordinada con los tres niveles de gobierno, a través de las 32 Mesas de Paz Estatales y 266 Regionales.

Seguimos en la concertación diaria para llegar a consensos en protestas sociales, mediante el diálogo respetuoso y permanente. Le apostamos a las libertades, al ejercicio de derechos y a garantías constitucionales. No le apostamos a la represión ni a la censura.

Como autoridad, tenemos relación con varias cámaras, por ejemplo, la de la industria del juego, a la que le hemos pedido evitar y denunciar la corrupción de sus empleados, regularizar sus empresas y poner en orden sus documentos y temas fiscales.

Por eso, nosotros decimos cero corrupción, cero impunidad; sí queremos que la industria del juego dé muchos empleos, pero siempre dentro de la ley.

Estimadas amigas y amigos industriales mexicanos, la Presidenta Claudia Sheinbaum ha actuado con firmeza y sabiduría ante las nuevas políticas económicas y migratorias.

Y nos ha instruido a coordinar, desde Gobernación, la Estrategia Nacional de Repatriación MÉXICO TE ABRAZA, para recibir a nuestros connacionales y brindarles certeza en su regreso a su país de origen.

No están solas y solos. Cuentan con la solidaridad de su nación.

En conjunto con los gobiernos estatales y municipales, así como de diversas instancias, y con ustedes, los empresarios, los industriales, hemos articulado todo nuestro esfuerzo para recibirlos en los 10 centros de atención instalados en los seis estados fronterizos del norte; incorporarlos a programas y brindarles servicios de alojamiento, alimentación, atención médica y trámites, así como ofertas de trabajo.

Y mediante autobuses que tenemos dispuestos en los puntos de repatriación fronteriza, trasladamos a nuestros connacionales a los centros de atención, y de estos espacios a las capitales de sus estados de origen, para que se reúnan con sus familias.

El gobierno de la Presidenta Sheinbaum reconoce la movilidad humana como un derecho y sabe que las personas migrantes no son criminales, sino hombres y mujeres de bien que dejaron su tierra en busca de mejores oportunidades; que han trabajado muy duro, aportando a la economía de Estados Unidos, pero también a la de su país de origen con el envío de sus remesas.

Los estamos recibiendo con los brazos abiertos; llegan a México en plena transformación, donde ha habido un auténtico cambio de régimen y donde, por primera vez, una mujer encabeza el Poder Ejecutivo Federal.

Hoy, quiero agradecer de todo corazón el apoyo decidido y solidario de ustedes que brindan a nuestros connacionales repatriados con ese apoyo, grande, grande, de alrededor de cincuenta mil empleos.

Tener un trabajo digno, les permitirá rehacer sus vidas en su tierra natal.

Muchas gracias por su noble acción, su generosidad y solidaridad.

Muchas gracias a nombre del Gobierno de México.

Hoy, estamos viviendo un contexto internacional complejo, pero vamos a salir adelante con el acuerdo y el trabajo coordinado entre gobierno y empresarios. Tengan certeza de que se les brindará la seguridad jurídica necesaria en sus inversiones. Si trabajamos en unidad, podemos fortalecer a nuestro país.

Tienen todo el respaldo del Estado mexicano para continuar engrandeciendo esta nación.

En esta administración construimos puentes con todos los grupos sociales y organizaciones políticas, religiosas, empresariales, sin importar las diferencias de ideas o pensamientos; nos mueve el propósito de alcanzar el bien supremo, que es el bienestar común, sobre todo de los que menos tienen.

Muchas gracias por la invitación.

Muchas gracias que nos permiten servirles y gracias que nos permiten trabajar para ustedes.

Muchas gracias.

Sigue leyendo:

Entregan reconocimiento internacional a Correos de México

¡Orgullo mexicano! Quién es Guillermo Chin Canché, científico reclutado por la NASA para explorar Saturno