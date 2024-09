El tenor Rolando Villazón regresa a México

Rolando Villazón (Ciudad de México, 1972) citó a Nikos Kazantzakis: “No espero nada, no temo nada, soy libre”. Con “muchísimo menos expectativas” de las que tenía hace 10 años, despojado del miedo y los nervios, los astros se han alineado para que el tenor mexicano más celebrado internacionalmente en los últimos años regrese al país luego de 14 años de ausencia de los escenarios nacionales.

Tras librar una carrera llena de baches, que lo hicieron pensar en el fin de su carrera, Villazón se confirmó en la voz: “Sigo teniendo el timbre de voz que tengo, que soy tenor, sigo cantando el repertorio que me gusta cantar; es un timbre de tenor de 52 años, no es el mismo timbre de tenor de los 30 años, como no lo es el de nadie”. Su catálogo, dice, es amplio, va del barroco, al clásico y al belcanto, con autores como Monteverdi, Gluck, Händel, Haydn, Mozart, Donizetti o Verdi.

Villazón, quien ha ampliado su actividad a la de escritor, director, e, incluso, clown, regresa para abrir las actividades del Festival Cultura UNAM 2024 con la gala L’ Arte del Bel Canto, junto con el pianista Ángel Rodríguez, en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario. Ahora, dijo, “tengo muchísimo menos expectativas de las que tenía hace 10, 20 años; pero muchísimo menos, de hecho, son muy pocas y son más bien artísticas. En cuanto a fama, reconocimiento, o de manera profesional, ya no hay, ya lo que se hizo se hizo”.

Ahora radicado en Francia, el tenor recordó que se insistió mucho en su regreso: “Jorge Volpi ha tratado durante mucho tiempo, hizo de convencerme -no de convencerme, no hacía falta convencerme- pero de traerme con la UNAM, a México, así que estoy muy feliz que sea a la UNAM y a la sala Netzahualcóyotl, que para mí además es un debut”. Dispuesto a contestar todas las preguntas, bromeó y habló de su afición al futbol americano (es seguidor de los Steelers), de su trabajo como conductor de radio y animador cultural en favor de la música, así como de su impulso lector que le ha hecho imponerse la lectura de 3 mil libros, a lo largo de su vida.

Habló de las exitosas carreras de Raúl Araiza Y Ramón Vargas, o de las voces mexicanas jóvenes que están actuando en el mundo, aunque advirtió: “A veces confundimos y decimos: ‘huy, el mundo está lleno de cantantes de ópera mexicanos’. No, hay muchísimos más italianos, muchísimos más americanos y eso invita a seguir apoyando y seguir creando oportunidades en México a una forma artística que está llevando el nombre de México muy en alto”.

La posibilidad de que Villazón regresará a México, explicó Gerardo Kleinburg, gestor de programación del Festival Cultura UNAM, requirió de su voluntad y la participación de instituciones como la UNAM. “Rolando está inscrito en el circuito internacional de élite de la ópera, de la música. Hacer que un artista de esa naturaleza pueda hacer una gira, un concierto fuera de ese círculo depende fundamentalmente de algo, de la voluntad del artista (…) El mismo Rolando fue muy prudente y muy discreto al decirlo, pero él dijo claramente todos hicimos lo que teníamos que hacer para que esto sucediera”.

Además del concierto que ofrecerá, así como actuaciones en Torreón y Guadalajara, el tenor participa en una charla, junto a Kleinburg y Juan Ayala, en el Anfiteatro Simón Bolívar del Colegio de San Ildefonso, el 22 de septiembre. En su tercera edición, el encuentro se llevará a cabo del 24 de septiembre al 13 de octubre, en 28 sedes universitarias, con una programación que incluye 120 actividades, entre ópera, música, teatro, danza y artes visuales.

En total, son 616 participantes provenientes de 14 países. Además de Villazón, también se presenta el tenor sonorense Arturo Chacón-Cruz con el recital ‘Puccini y su mundo’, acompañado por la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata (OJUEM) el 29 de septiembre, en la Sala Nezahualcóyotl. La actuación internacional incluye además la visita del coreógrafo colombiano Álvaro Restrepo y su compañía Cuerpo de Indias, quien presenta el montaje “Espíritu de pájaro”, el 5 de octubre en la Sala Miguel Covarrubias.

El Festival Cultura UNAM se lleva a cabo del 24 de septiembre al 13 de octubre próximo.

La programación incluye el estreno latinoamericano de “Avis de tempête”, ópera del griego Georges Asperghis.

Además se presenta el ensamble LADO, Compañía Nacional de Danza Folclórica de Croacia.

PAL