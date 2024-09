Mañana al mediodía quedaría aprobada la reforma judicial en la Cámara de Diputados: Rubén Moreira

Rubén Moreira, Coordinador de los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, aseguró que es solo cuestión de horas para que la reforma al Poder Judicial sea aprobada en la Cámara Baja antes de pasar al Senado de la República, por lo que a este paso mañana al mediodía podría ya ser aprobada.

Así lo declaró la tare de este miércoles el legislador en entrevista con Óscar Mario Beteta en Heraldo Radio, en donde destacó que el debate acababa de comenzar y que podría llevar muchas horas: "Hace rato tanto el PAN, como MC y el PRI dijimos que el proceso (de aprobación de la reforma) es ilegal, porque deberíamos estar en San Lázaro".

A su vez enfatizó en el hecho que no se está escuchando la opinión de los estudiantes, ni de los juzgadores, pero desde la bancada tricolor se encuentran haciendo lo que les corresponde:

"Estamos construyendo la posibilidad de que los juzgadores y la ciudadanía recurran a las instancias internacionales para detener esto que está mal; estamos representando no solo a la ciudadania de ahora sino al futuro del país. La mayoría va a ser responsable de lo que le pasee al país, y quienes votaron por ellos tienen que anotarlo para que en los próximos comicios no los secunden", expuso.

"Están dando pasos para la destrucción del país": Moreira

Rubén Moreira aseguró que Morena y sus aliados se encuentran dando pasos dirigidos a la destrucción del país: "Ellos (los legisladores) están acá por los votos de mucha gente y las resoluciones de los tribunales, pero lo importante es lo que vendrá después; la elección de juzgadores", acotó.

"Habrá dos momentos para elegir a los juzgadores locales y federales," continuó Moreira, "en 2025 y 2027. Hablando de la Ciudad de México tendrían que escoger a 460 cargos en 25 boletas. Estoy muy cierto que si esto lo votan alrato van a traer un tipo de reforma porque esto es imposible, esto es una aberración", refirió.

El coordinador de la bancada tricolor enfatizó en que no solo son los jueces actuales son también los futuros: otras dificultades que habrá en el futuro, dicen que con esto habrá justicia pero para nada, tenemos como 4 jueces para 100 mil habitantes, un país desarrollado tiene 18, nos preocupa que van a heredar los problemas a la siguiente administración, comentó.

Sin argumentos acerca de la mejora en la justicia: Moreira

Rubén Moreira aseguró que Morena y sus aliados se encuentran dando pasos dirigidos a la destrucción del país.

Moreira señaló que Morena no ha dado argumentos acerca de cómo mejorará la impartición de justicia en México con esta reforma: "Nunca dicen 'esto va a mejorar por esto' y cualquier estudiante de derecho que estudie argumentación te puede decir que se están diciendo un gran número de falacias para sostener lo insostenible", dijo.

"Se reclama justicia y no va a haber justicia, se reclaman mejores jueces y no va a haber mejores jueces, no se pone sobre la mesa temas importantes como: mejorar la procuración de justicia y tener más juzgados. Nunca hemos tenido un parteaguas al que hoy vivimos", expuso.